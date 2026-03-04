Gigi Becali a anunţat despărţirea de un jucător de la FCSB: "M-a costat 400.000, nu a jucat nimic, nimic" - Antena Sport

Gigi Becali a vorbit din nou despre Vlad Chiricheş, jucătorul care se va despărţi de FCSB la finalul acestui sezon, atunci când îi expiră contractul cu roş-albaştrii.
Becali s-a declarat dezamăgit de evoluţiile fostului căpitan al naţionalei, cu care susţine că a cheltuit 500.000 de euro. 20 d meciuri a adunat fundaşul de 36 de ani cotat la 250.000 de euro în acest sezon la FCSB.
Gigi Becali l-a criticat din nou pe Vlad Chiricheş
“Are vreo vină MM Stoica? Când a semnat Chiricheș ne-am rugat de el să mai semneze și ne-a costat câteva sute de mii de euro. Nu a jucat nimic, nimic.
Ca popa! (n.r. că a costat 400.000 de euro) Da, da. Mai mult că i-am dat și pentru calificare, vreo 500.000 de euro ne-a costat.
De unde să știu că nu ne ajută? Pe George Popescu trebuie să-l mai ținem, să vedem, tot încă mai cred. Sau să-l dăm undeva împrumut. Are nevoie de jocuri, e un copil și are nevoie să joace”, a spus Becali, citat de fanatik.ro.
Vlad Chiricheş pleacă de la FCSB
Deşi patronul roş-albaştrilor era dispus iniţial să-i ofere un post în cadrul conducerii clubului, Chiricheş are însă alte planuri. Mijlocaşul vrea să devină antrenor, astfel că nu va mai continua alături de FCSB, în acest sezon.
Vlad Chiricheş a revenit la FCSB în vara lui 2023, după despărţirea de Cremonese. În acest sezon, fundaşul reprofilat pe postul de mijlocaş a bifat 20 de meciuri pentru campioană, în toate competiţiile.
