Gigi Becali a anunţat despărţirea de un jucător de la FCSB: "M-a costat 400.000, nu a jucat nimic, nimic" - Antena Sport

Gigi Becali a vorbit din nou despre Vlad Chiricheş, jucătorul care se va despărţi de FCSB la finalul acestui sezon, atunci când îi expiră contractul cu roş-albaştrii.

Becali s-a declarat dezamăgit de evoluţiile fostului căpitan al naţionalei, cu care susţine că a cheltuit 500.000 de euro. 20 d meciuri a adunat fundaşul de 36 de ani cotat la 250.000 de euro în acest sezon la FCSB.

Gigi Becali l-a criticat din nou pe Vlad Chiricheş

“Are vreo vină MM Stoica? Când a semnat Chiricheș ne-am rugat de el să mai semneze și ne-a costat câteva sute de mii de euro. Nu a jucat nimic, nimic.

Ca popa! (n.r. că a costat 400.000 de euro) Da, da. Mai mult că i-am dat și pentru calificare, vreo 500.000 de euro ne-a costat.

De unde să știu că nu ne ajută? Pe George Popescu trebuie să-l mai ținem, să vedem, tot încă mai cred. Sau să-l dăm undeva împrumut. Are nevoie de jocuri, e un copil și are nevoie să joace”, a spus Becali, citat de fanatik.ro.