Bănel Nicoliţă, surprins de evoluţia dezastruoasă a lui Denis Alibec la FCSB: "Acum străluceşte la Farul" - Antena Sport

Bănel Nicoliţă, surprins de evoluţia dezastruoasă a lui Denis Alibec la FCSB: "Acum străluceşte la Farul"

Bănel Nicoliţă, surprins de evoluţia dezastruoasă a lui Denis Alibec la FCSB: "Acum străluceşte la Farul"
EXCLUSIV

Bănel Nicoliţă, surprins de evoluţia dezastruoasă a lui Denis Alibec la FCSB: “Acum străluceşte la Farul”

Dan Roșu Publicat: 4 martie 2026, 14:00

Bănel Nicoliţă, surprins de evoluţia dezastruoasă a lui Denis Alibec la FCSB: Acum străluceşte la Farul

Denis Alibec, în timpul unui meci - Sport Pictures

Bănel Nicoliţă a analizat parcursul lui Denis Alibec, atacantul de 35 de ani care a venit din postura de vedetă la FCSB în vara lui 2025 şi s-a întors la Farul în iarnă, după ce a intrat pe lista neagră a lui Gigi Becali.

Atacantul de 35 de ani cotat la 500.000 de euro a marcat un singur gol pentru FCSB înainte să renască în tricoul dobrogenilor, pentru care a înscris deja 3 goluri în 6 meciuri.

Bănel Nicoliţă a analizat situaţia lui Denis Alibec

“Erau cei mai buni din campionat, erau cei mai în formă, erau jucători care puteau să aducă un plus echipei, dar când au ajuns aici nu au creat plusul ăla de care echipa FCSB avea nevoie. Nu s-au acomodat, presiunea, nu ştiu.

Mie îmi place foarte mult Alibec, îmi place foarte mult şi Politic, are un stil foarte bun de joc, un mijlocaş ofensiv care creează panică la adversari. Ceea ce a făcut la Dinamo nu a mai reuşit să facă la FCSB.

Vii la FCSB într-o formă bună, dezamăgeşti din nou, din punctul meu de vedere, cu toate că e un jucător foarte bun, după care pleacă la Farul şi străluceşte, nu îmi dau seama ce se poate întâmpla.”, a spus Bănel Nicoliţă, pentru Antena Sport.

Budescu, declaraţii tari despre Denis Alibec

Constantin Budescu (37 de ani) a fost întrebat dacă s-ar fi întors la FCSB dacă era în locul fostului său coleg, Denis Alibec (35 de ani). Budescu a început să râdă, punctând că acolo trebuie să joci bine din primul meci. Budescu şi-a amintit că, atunci când a semnat cu FCSB, a avut noroc să dea gol chiar din primul meci.

“(n.r: Dacă ai fi fost în locul lui Alibec ai fi revenit la FCSB?) Da, de ce să nu revin la FCSB. Atâta doar că a avut un pic de ghinion, când a revenit, s-a accidentat după câteva minute. După aia, ştiţi cum e la FCSB, dacă nu joci primul meci bine… Am fost şi eu pe acolo. Am avut noroc, am şi dat gol primul meci (n.r: râde), am jucat bine. Totul a decurs foarte bine timp de un an de zile, după care m-am reîntors. A doua oară n-a mai fost aşa. Acum, na, depinde şi de moment.

(n.r: Ce ar trebui să schimbe FCSB?) Trebuie să înceapă bine campionatul următor, nu cum a început campionatul ăsta. Tot au zis că au şanse, au şanse, dar pe final şi-au dat seama că nu mai au, au încercat, dar, din păcate, nu s-a putut.

România, invitată oficial să intre sub umbrela nucleară a Franţei. CSAT-ul va decideRomânia, invitată oficial să intre sub umbrela nucleară a Franţei. CSAT-ul va decide
(n.r: Te-ai gândit că o să rateze play-off-ul?) Nu m-am gândit, am fost şi în Antalya şi i-am văzut şi la cum au jucat meciul amical am zis că dacă o să intre în play-off au şanse mari să câştige campionatul. Dar nu au intrat şi acum trebuie să joace meciurile pe care le au, să termine pe locul 7 pentru acel baraj”, a declarat Constantin Budescu.

