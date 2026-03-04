Bănel Nicoliţă, surprins de evoluţia dezastruoasă a lui Denis Alibec la FCSB: "Acum străluceşte la Farul" - Antena Sport

Bănel Nicoliţă a analizat parcursul lui Denis Alibec, atacantul de 35 de ani care a venit din postura de vedetă la FCSB în vara lui 2025 şi s-a întors la Farul în iarnă, după ce a intrat pe lista neagră a lui Gigi Becali.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Atacantul de 35 de ani cotat la 500.000 de euro a marcat un singur gol pentru FCSB înainte să renască în tricoul dobrogenilor, pentru care a înscris deja 3 goluri în 6 meciuri.

Bănel Nicoliţă a analizat situaţia lui Denis Alibec

“Erau cei mai buni din campionat, erau cei mai în formă, erau jucători care puteau să aducă un plus echipei, dar când au ajuns aici nu au creat plusul ăla de care echipa FCSB avea nevoie. Nu s-au acomodat, presiunea, nu ştiu.

Mie îmi place foarte mult Alibec, îmi place foarte mult şi Politic, are un stil foarte bun de joc, un mijlocaş ofensiv care creează panică la adversari. Ceea ce a făcut la Dinamo nu a mai reuşit să facă la FCSB.

Vii la FCSB într-o formă bună, dezamăgeşti din nou, din punctul meu de vedere, cu toate că e un jucător foarte bun, după care pleacă la Farul şi străluceşte, nu îmi dau seama ce se poate întâmpla.”, a spus Bănel Nicoliţă, pentru Antena Sport.