Valeriu Iftime a anunţat ce antrenor vrea să aducă la Botoşani în locul lui Leo Grozavu: "Este pe listă" - Antena Sport

Leo Grozavu şi-a reziliat contractul cu Botoşani, după ratarea play-off-ului, iar Valeriu Iftime a anunţat cu ce antrenor negociază. Marius Croitoru este pe lista patronului moldovenilor.
Valeriu Iftime a subliniat faptul că Leo Grozavu nu a fost demis de la Botoşani, cele două părţi ajungând însă la un acord privind întreruperea contractului după rezultatele modeste din ultimele runde.
Valeriu Iftime vrea să-l aducă pe Marius Croitoru la Botoşani, în locul lui Leo Grozavu
Valeriu Iftime a declarat faptul că echipa are nevoie de o schimbare, astfel că a decis să îl înlocuiască pe Leo Grozavu. Acesta a confirmat că poartă discuţii cu Marius Croitoru, cel care i-a mai antrenat pe moldoveni în două mandate: 2019 – 2022 şi iunie – august 2023.
“Leo Grozavu nu a fost demis. Am decis de comun acord să ne despărțim. Este viața antrenorilor. Rezultatele te țin pe un post și tot rezultatele te dau la o parte. Ce puteam să fac? Nu mai cred că echipa asta se poate reface fără să schimb antrenorul.
Uitați-vă la CFR și Universitatea Cluj, erau la pământ. Antrenorul nou schimbă ceva la nivel mental. Botoșani, care era o echipă puternică, a ajuns să fie una dintre cele mai slabe. Am avut o discuție normală cu Leo Grozavu. Ne ducem în pământ dacă rămânem așa.
Leo a plecat, da. Marius Croitoru este pe listă, acum discutăm pentru că lucrurile sunt mai complicate acum. Trebuie să vedem ce buget avem, pentru că îmi făcusem planul pentru play-off. Am făcut niște eforturi.
Stau și mă gândesc serios în ce condiții aduc un nou antrenor. Dacă mi-ar fi zis cineva în iarnă că nu sunt în play-off, nu știu ce îi ziceam… Marius Croitoru este o opțiune, da”, a declarat Valeriu Iftime, conform digisport.ro.
- Ce mesaj i-a putut da Gigi Becali lui Mirel Rădoi pentru a-l convinge să revină la FCSB: “Bă, nebunule”
- Gigi Becali a recunoscut tot! Cum “se distrează” cu zeci de milioane de euro
- Dani Coman i-a dat replica lui Florin Tănase, după discursul fără precedent: “Nu e în măsură să facă asta”
- A scos FCSB din play-off şi acum regretă. Preşedintele clubului uriaş a dat cărţile pe faţă
- “Să nu fim ipocriţi”. Cristi Săpunaru a recunoscut, după victoria Rapidului: “Nimeni nu-şi dorea FCSB în play-off”