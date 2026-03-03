Valeriu Iftime a anunţat ce antrenor vrea să aducă la Botoşani în locul lui Leo Grozavu: "Este pe listă" - Antena Sport

Închide meniul
Valeriu Iftime a anunţat ce antrenor vrea să aducă la Botoşani în locul lui Leo Grozavu: “Este pe listă”

Viviana Moraru Publicat: 3 martie 2026, 10:15

Valeriu Iftime/ AntenaSport

Leo Grozavu şi-a reziliat contractul cu Botoşani, după ratarea play-off-ului, iar Valeriu Iftime a anunţat cu ce antrenor negociază. Marius Croitoru este pe lista patronului moldovenilor.

Valeriu Iftime a subliniat faptul că Leo Grozavu nu a fost demis de la Botoşani, cele două părţi ajungând însă la un acord privind întreruperea contractului după rezultatele modeste din ultimele runde.

Valeriu Iftime vrea să-l aducă pe Marius Croitoru la Botoşani, în locul lui Leo Grozavu

Valeriu Iftime a declarat faptul că echipa are nevoie de o schimbare, astfel că a decis să îl înlocuiască pe Leo Grozavu. Acesta a confirmat că poartă discuţii cu Marius Croitoru, cel care i-a mai antrenat pe moldoveni în două mandate: 2019 – 2022 şi iunie – august 2023.

“Leo Grozavu nu a fost demis. Am decis de comun acord să ne despărțim. Este viața antrenorilor. Rezultatele te țin pe un post și tot rezultatele te dau la o parte. Ce puteam să fac? Nu mai cred că echipa asta se poate reface fără să schimb antrenorul.

Uitați-vă la CFR și Universitatea Cluj, erau la pământ. Antrenorul nou schimbă ceva la nivel mental. Botoșani, care era o echipă puternică, a ajuns să fie una dintre cele mai slabe. Am avut o discuție normală cu Leo Grozavu. Ne ducem în pământ dacă rămânem așa.

Leo a plecat, da. Marius Croitoru este pe listă, acum discutăm pentru că lucrurile sunt mai complicate acum. Trebuie să vedem ce buget avem, pentru că îmi făcusem planul pentru play-off. Am făcut niște eforturi.

Stau și mă gândesc serios în ce condiții aduc un nou antrenor. Dacă mi-ar fi zis cineva în iarnă că nu sunt în play-off, nu știu ce îi ziceam… Marius Croitoru este o opțiune, da”, a declarat Valeriu Iftime, conform digisport.ro.

Elevii din Focşani blocaţi de război în Dubai au mers în "vacanţă la schi"Elevii din Focşani blocaţi de război în Dubai au mers în "vacanţă la schi"
