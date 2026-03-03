Valeriu Iftime a anunţat ce antrenor vrea să aducă la Botoşani în locul lui Leo Grozavu: "Este pe listă" - Antena Sport

Leo Grozavu şi-a reziliat contractul cu Botoşani, după ratarea play-off-ului, iar Valeriu Iftime a anunţat cu ce antrenor negociază. Marius Croitoru este pe lista patronului moldovenilor.

Valeriu Iftime a subliniat faptul că Leo Grozavu nu a fost demis de la Botoşani, cele două părţi ajungând însă la un acord privind întreruperea contractului după rezultatele modeste din ultimele runde.

Valeriu Iftime vrea să-l aducă pe Marius Croitoru la Botoşani, în locul lui Leo Grozavu

Valeriu Iftime a declarat faptul că echipa are nevoie de o schimbare, astfel că a decis să îl înlocuiască pe Leo Grozavu. Acesta a confirmat că poartă discuţii cu Marius Croitoru, cel care i-a mai antrenat pe moldoveni în două mandate: 2019 – 2022 şi iunie – august 2023.

“Leo Grozavu nu a fost demis. Am decis de comun acord să ne despărțim. Este viața antrenorilor. Rezultatele te țin pe un post și tot rezultatele te dau la o parte. Ce puteam să fac? Nu mai cred că echipa asta se poate reface fără să schimb antrenorul.

Uitați-vă la CFR și Universitatea Cluj, erau la pământ. Antrenorul nou schimbă ceva la nivel mental. Botoșani, care era o echipă puternică, a ajuns să fie una dintre cele mai slabe. Am avut o discuție normală cu Leo Grozavu. Ne ducem în pământ dacă rămânem așa.