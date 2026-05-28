Momentul în care Andrei Raţiu a primit medalia de la Ceferin, după finala pierdută de Rayo! Cum a fost surprins românul

Andrei Raţiu (27 de ani) a apărut vizibil afectat la ceremonia de după finala Conference League, pierdută de Rayo, 0-1, cu Crystal Palace.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Momentul în care preşedintele UEFA, Aleksander Ceferin (58 de ani), i-a pus la gât medalia de finalist lui Andrei Raţiu l-a prins foarte abătut pe jucătorul naţionalei.

Andrei Raţiu, vizibil afectat în momentul în care a primit medalia de finalist al Conference League de la preşedintele UEFA

Raţiu a avut una dintre cele mai bune prestaţii din echipa lui în finala Conference League. Site-ul de specialitate flashscore.ro i-a acordat nota 6.9 românului, a doua de la Rayo, după cea obţinută de Lejeune, 7.6. Sofascore.ro l-a notat pe Raţiu cu 6.8.

Jucătorul naţionalei a fost aproape de gol în a doua repriză. În minutul 79 fundaşul român a profitat de o eroare a lui Mitchell, a întors un adversar în careu, dar nu a putut relua pe poartă. Henderson a ieşit foarte bine şi i-a închis unghiul fundaşului român.

Raţiu a reuşit 5 recuperări, a avut 7 contribuţii defensive, a avut procentaj de 100% în privinţa tacklingurilor reuşite, 2 din 2. Jucătorul român a câştigat 5 dintre cele 11 dueluri pe care le-a avut cu adversarii la sol şi a câştigat 3 dintre cele 4 dueluri aeriene. Raţiu a reuşit 3 intercepţii şi a ieşit de două ori din apărare în finala pe care echipa lui, Rayo, a pierdut-o cu Crystal Palace.