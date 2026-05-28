Adevărata miză a derby-ului Dinamo – FCSB! Câți bani ia Crystal Palace, câștigătoarea Conference League

Vineri are loc marele derby dintre Dinamo și FCSB, barajul pentru calificarea în UEFA Conference League. Deși este a treia competiție ca nivel și ca premii, sumele câștigate în competiție sunt destul de ridicate, raportat la nivelul din Liga 1 din punct de vedere financiar.
Dovada: câștigătoarea din acest sezon a competiției, Crystal Palace, a câștigat în total puțin peste 20 de milioane de euro! Iar aici vorbim doar de premiile acordate de UEFA, fără sumele obținute din bilete vândute.
Cât înseamnă performanța în Conference League?
Bonusul financiar poate fi un stimulent important pentru Dinamo și FCSB. Doar calificarea în faza grupei garantează 3,17 milioane de euro. Iar Palace, cea care a terminat pe locul 10 în grupă cu 3 victorii și un egal în cele 6 partide, a mai obținut aproape 5 milioane de euro pentru calificarea dincolo de grupă.
Crystal Palace ia 20 de milioane de euro
- 3,17 milioane de euro pentru participare
- 0,4 milioane de euro pentru calificare în optimi
- 4,93 milioane de euro pentru locul din faza ligii
- 0,8 milioane de euro pentru optimi
- 1,3 milioane de euro pentru sferturi
- 2,5 milioane de euro pentru semifinale
- 4 milioane de euro pentru finală
- 3 milioane de euro bonus câștigător
