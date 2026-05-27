Home | Fotbal | Liga 1 | “Îl aștept la Universitatea Craiova!” Mihai Rotaru pregătește un transfer de la Rapid

“Îl aștept la Universitatea Craiova!” Mihai Rotaru pregătește un transfer de la Rapid

Radu Constantin Publicat: 27 mai 2026, 13:32

Comentarii
Îl aștept la Universitatea Craiova! Mihai Rotaru pregătește un transfer de la Rapid
Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Universitatea Craiova e dispusă să transfere un jucător de la Rapid, dacă Dan Șucu și Mihai Rotaru ajung la o înțelegere, anunță 3minute.net. Numele vehiculat de patronul oltenilor este cel al tânărului portar Mihai Briciu (19 ani).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Briciu are calități mari. Dacă e nemulțumit la Rapid și de modul în care este protejat, eu îl aștept pe Briciu la Universitatea Craiova”, a spus Mihai Rotaru, la Fanatik. Adrian Briciu are 19 ani și a ajuns la Rapid în anul 2024, când bucureștenii l-au transferat de la FC Argeș.

Universitatea Craiova este în căutarea unui nou portar. Laurențiu Popescu este titular incontestabil, dar nu are un înlocuitor pe măsură.

Silviu Lung Jr. a revenit de curând după o accidentare, iar Isenko va fi indisponibil până în toamnă. Așadar, oltenii se văd nevoiți să mai facă un transfer pe acest post.

„Ne pregătim să fim mai puternici decât anul trecut. Deja Mario, cu Ovidiu, lucrează. Antrenorul, imediat după terminarea meciului cu ‘U’ Cluj, are pe masă 4 opțiuni pe fiecare poziție. Prima dată am definit ce avem nevoie urgent! Trei poziții de care avem nevoie azi, nu mâine!

Reclamă
Reclamă

Una e portarul pentru că e doar Popică. E o chestie de concurență. Ne dorim să fim acoperiți pe acea poziție. Acum nu suntem. Avem doar Popică și Lung, care revine după accidentare. Avem la centru 3 portari valoroși, dar nu știm dacă ne putem baza pe ei pentru trofee”, a mai spus Rotaru, potrivit sursei citate.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă finala barajului pentru Conference League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul în care o femeie leşinată în timpul unui live pe TikTok este agresată sexual de un urmăritor
Observator
Momentul în care o femeie leşinată în timpul unui live pe TikTok este agresată sexual de un urmăritor
Afacerea în care se lansează Nadia Comăneci. Are legătură cu gimnastica și costumul purtat când a luat nota 10
Fanatik.ro
Afacerea în care se lansează Nadia Comăneci. Are legătură cu gimnastica și costumul purtat când a luat nota 10
15:16

FotoMiami Stadium: Arena care va găzdui 7 meciuri la World Cup este obişnuită cu evenimentele grandioase
15:15

“Netransferabil!”. I-au închis uşa în nas Barcelonei, iar jucătorul rămâne în Premier League
14:45

Marea confesiune a lui Mihai Rotaru despre investiţiile de la Universitatea Craiova: “E real”
14:22

Victor Piţurcă, verdict neaşteptat înainte de Dinamo – FCSB: “Un mic avantaj”
13:45

S-a aflat totul: oferta uriaşă primită de Cosmin Olăroiu!
13:27

Ciprian Deac a dezvăluit ce l-a deranjat cel mai tare la Daniel Pancu: “M-a durut”
Vezi toate știrile
1 Situație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedetele 2 Cutremur în handbalul românesc! Campioana se desparte de ZECE jucătoare 3 OUT de la barajul cu Dinamo! Jucătorul de la FCSB a plecat din România şi nu va fi în lot pentru derby 4 Mutare înainte de Farul – Chindia. Au transferat un spaniol crescut la Valencia 5 EXCLUSIVDecizia lui Florinel Coman în privinţa transferului la FCSB 6 Manchester City a semnat deja cu înlocuitorul lui Pep Guardiola! Fabrizio Romano dă vestea: “100% confirmat”
Citește și
Cele mai citite
Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecăriDaniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări
Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității CraiovaTransfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova
Situație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedeteleSituație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedetele
Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac totalDiana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total