“Îl aștept la Universitatea Craiova!” Mihai Rotaru pregătește un transfer de la Rapid

Universitatea Craiova e dispusă să transfere un jucător de la Rapid, dacă Dan Șucu și Mihai Rotaru ajung la o înțelegere, anunță 3minute.net. Numele vehiculat de patronul oltenilor este cel al tânărului portar Mihai Briciu (19 ani).

„Briciu are calități mari. Dacă e nemulțumit la Rapid și de modul în care este protejat, eu îl aștept pe Briciu la Universitatea Craiova”, a spus Mihai Rotaru, la Fanatik. Adrian Briciu are 19 ani și a ajuns la Rapid în anul 2024, când bucureștenii l-au transferat de la FC Argeș.

Universitatea Craiova este în căutarea unui nou portar. Laurențiu Popescu este titular incontestabil, dar nu are un înlocuitor pe măsură.

Silviu Lung Jr. a revenit de curând după o accidentare, iar Isenko va fi indisponibil până în toamnă. Așadar, oltenii se văd nevoiți să mai facă un transfer pe acest post.

„Ne pregătim să fim mai puternici decât anul trecut. Deja Mario, cu Ovidiu, lucrează. Antrenorul, imediat după terminarea meciului cu ‘U’ Cluj, are pe masă 4 opțiuni pe fiecare poziție. Prima dată am definit ce avem nevoie urgent! Trei poziții de care avem nevoie azi, nu mâine!