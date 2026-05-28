Spaniolii îl dau ca și plecat pe Andrei Rațiu după finala Conference League: “O regulă nescrisă”

Cu Andrei Rațiu integralist, Rayo Vallecano a fost învinsă în finala Conference League de Crystal Palace, scor 0-1. La scurt timp după fluierul final al partidei de la Leipzig, jurnaliștii din Spania au publicat o cronică a meciului, iar numele românului a apărut atunci când s-a pus problema de posibile plecări de la formația din Vallecas.
Crystal Palace a câștigat în premieră un trofeu european în istoria clubului, după ce a învins-o pe Rayo Vallecano grație golului înscris de Jean-Philippe Mateta în minutul 51. Formația lui Inigo Perez nu a avut o prestație solidă în ultimul act și nu a reușit să aibă un răspuns contra echipei lui Oliver Glasner.
Pleacă Rațiu de la Rayo după finala Conference League? Ce scrie presa din Spania
După ce partida de pe Red Bull Arena s-a încheiat, jurnaliștii de la Marca au publicat un articol cu titlul “Vallecas a pierdut o finală, însă a câștigat respectul Europei”, un material în care au aplaudat performanța formației din La Liga. Cotidianul “de casă” al lui Real Madrid a abordat și viitorul clubului din Vallecas, anticipând că unii jucători ar putea să plece după performanța remarcabilă a echipei de a ajunge într-o finală de cupă europeană.
Printre cei nominalizați de jurnaliști s-a numărat și Andrei Rațiu, unul dintre cei mai buni oameni ai lui Rayo, care a fost și vara trecută în centrul unei “telenovele” privind un eventual transfer. În acest sezon, fundașul român a semnat prelungirea contractului cu formația din Vallecas până în 2030.
“Performanța impresionantă din Europa nu va trece neobservată de multe cluburi. Jucători precum Rațiu, Ciss, De Frutos, Chavarria și alții vor fi evaluați la un preț ridicat în perioada de mercato de vară. E o regulă nescrisă pentru cluburile care nu au un proiect pe termen lung.
Din păcate, asta e situația lui Rayo Vallecano și Martin Presa (n.r. președintele clubului), care vor trebui să reconstruiască echipa, începând cu antrenorul (n.r. Inigo Perez va pleca). Cei 11.000 de fai care au fost în Leipzig vor rămâne acolo indiferent de orice, chiar dacă nu mai sunt vise europene în sezonul viitor“.
Andrei Rațiu este cotat de transfermarkt.com la 18 milioane de euro și a adunat în acest sezon 50 de partide pentru Rayo Vallecano.
