Nota primită de Andrei Raţiu după ce a fost integralist în finala Conference League, pierdută de Rayo!

Andrei Raţiu (27 de ani) a fost integralist în finala Conference League, pierdută de Rayo Vallecano, 0-1, cu Crystal Palace.

Site-ul de specialitate Sofascore.ro l-a notat pe Andrei Raţiu cu 6.8. Flashscore.ro i-a acordat nota 6.9 jucătorului român.

Nota lui Andrei Raţiu, după ce a jucat tot meciul în finala Conference League

Raţiu a avut a doua notă de la Rayo Vallecano în finală, potrivit flashscore.ro. Doar fundaşul central Lejeune, care a primit 7.6, a avut o notă mai bună decât jucătorul naţionalei. Cel mai bun jucător al finalei a fost Wharton, notat cu 7.8.

În minutul 79 Andrei Raţiu a avut o ocazie de gol. Jucătorul naţionalei a profitat de o eroare a lui Mitchell, a întors un adversar în careu, dar nu a putut relua pe poartă. Henderson a ieşit foarte bine şi i-a închis unghiul fundaşului român.

Raţiu a reuşit 5 recuperări, a avut 7 contribuţii defensive, a avut procentaj de 100% în privinţa tacklingurilor reuşite, 2 din 2. Jucătorul român a câştigat 5 dintre cele 11 dueluri pe care le-a avut cu adversarii la sol şi a câştigat 3 dintre cele 4 dueluri aeriene. Raţiu a reuşit 3 intercepţii şi a ieşit de două ori din apărare în finala pe care echipa lui, Rayo, a pierdut-o cu Crystal Palace.