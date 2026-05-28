Nota primită de Andrei Raţiu după ce a fost integralist în finala Conference League, pierdută de Rayo!

Andrei Raţiu (27 de ani) a fost integralist în finala Conference League, pierdută de Rayo Vallecano, 0-1, cu Crystal Palace.
Site-ul de specialitate Sofascore.ro l-a notat pe Andrei Raţiu cu 6.8. Flashscore.ro i-a acordat nota 6.9 jucătorului român.
Nota lui Andrei Raţiu, după ce a jucat tot meciul în finala Conference League
Raţiu a avut a doua notă de la Rayo Vallecano în finală, potrivit flashscore.ro. Doar fundaşul central Lejeune, care a primit 7.6, a avut o notă mai bună decât jucătorul naţionalei. Cel mai bun jucător al finalei a fost Wharton, notat cu 7.8.
În minutul 79 Andrei Raţiu a avut o ocazie de gol. Jucătorul naţionalei a profitat de o eroare a lui Mitchell, a întors un adversar în careu, dar nu a putut relua pe poartă. Henderson a ieşit foarte bine şi i-a închis unghiul fundaşului român.
Raţiu a reuşit 5 recuperări, a avut 7 contribuţii defensive, a avut procentaj de 100% în privinţa tacklingurilor reuşite, 2 din 2. Jucătorul român a câştigat 5 dintre cele 11 dueluri pe care le-a avut cu adversarii la sol şi a câştigat 3 dintre cele 4 dueluri aeriene. Raţiu a reuşit 3 intercepţii şi a ieşit de două ori din apărare în finala pe care echipa lui, Rayo, a pierdut-o cu Crystal Palace.
Mateta a marcat singurul gol al finalei, în minutul 90. Crystal Palace a avut mai multe şanse de a majora avantajul în a doua repriză, în minutul 55 echipa engleză având 3 bare la aceeaşi fază!
Pentru Andrei Raţiu urmează acum meciurile naţionalei, cu Georgia şi Ţara Galilor. Georgia – România se va disputa marţi, 2 iunie, de la ora 20:00, partida urmând să fie transmisă exclusiv pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
- Spaniolii îl dau ca și plecat pe Andrei Rațiu după finala Conference League: “O regulă nescrisă”
- Momentul în care Andrei Raţiu a primit medalia de la Ceferin, după finala pierdută de Rayo! Cum a fost surprins românul
- Adevărata miză a derby-ului Dinamo – FCSB! Câți bani ia Crystal Palace, câștigătoarea Conference League
- Fanii lui Rayo Vallecano, distruși după eșecul din finala Conference League. Lacrimi vărsate în tribune
- Crystal Palace câștigă trofeul Conference League! Cu Rațiu titular, Rayo pierde finala cu 1-0