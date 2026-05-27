3.000.000 de euro pentru Dinamo! Anunţul acţionarului: “Se putea şi mai mult”

Mihai Alecu Publicat: 27 mai 2026, 8:57

Gelu Sulugiuc a vorbit despre investiţia făcută la Dinamo. Foto: Sport Pictures

Dinamo continuă să aibă progres de la an din punct de vedere sportiv, iar acest lucru necesită şi investiţii de natură financiară. Formaţia bucureşteană se bucură de aportul mai multor acţionari, iar acum, unui dintre aceştia, Gelu Sulugiuc, a dezăluit ce sumă a băgat în trupa condusă de Zeljko Kopic.

Românul stabilit în Danemarca, Gelu Sulugiuc, a vorbit despre cât de implicat a fost la Dinamo din punct de vedere financiar din 2025 şi până în prezent, de când este acţionar la formaţia bucureşteană.

Suma pe care Gelu Sulugiuc a investit-o de când este acţionar la Dinamo

Omul de afaceri spune că o să apară public datele financiare ale formaţiei din acest sezon, iar datorită acestui fapt a dezvăluit suma pe care a cheltuit-o de când este acţionar la club. Sulugiuc spune că a băgat 3 milioane de euro.

“O să fie în curând public, aşa că nu am de ce să nu zic, am investit 3 milioane de euro până acum. Actele o să fie depuse la Registrul Comerţului aşa că o să se vadă. Nu sunt eu singurul care a contribuit. Şi alţii au făcut-o în plus faţă de investiţia iniţială. S-au făcut eforturi foarte mari anul acesta.

Se putea şi mai mult, probabil, acum depinde şi de restul situaţiei. Să vedem cum va fi bugetul şi pentru anul următor, care vor fi soluţiile să continuăm să progresăm”, a spus Gelu Sulugiuc la Totul pentru Dinamo.

Verdictul dat de acţionarul lui Dinamo după ce echipa a terminat pe locul 4 sezonul regulat

Cu afaceri în domeniul IT şi al inteligenţei artificiale, Gelu Sulugiuc este un om care apare foarte rar în mass-media, cum de altfel procedează toţi acţionarii lui Dinamo. Acum, românul stabilit în danemarca a dat verdictul după ce trupa bucureşteană este aproape de finalul celui de-al doilea sezon în care investeşte.

“Ca să fiu sincer, la partea sportivă sunt foarte mulţumit. Am făcut clar progres şi la rezultate, şi la dezvoltarea jucătorilor. Unul dintre ţelurile noastre a fost să aducem jucători tineri care să se dezvolte la noi. La scouting fac o treabă foarte bună, stafful tehnic face o treabă foarte bună. La partea comercială, ca să spun drept, se poate mai bine. S-au făcut nişte schimbări. E clar că partea astea merge mână în mână cu partea sportivă”, a mai spus Gelu Sulugiuc.

