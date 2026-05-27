3.000.000 de euro pentru Dinamo! Anunţul acţionarului: “Se putea şi mai mult”

Dinamo continuă să aibă progres de la an din punct de vedere sportiv, iar acest lucru necesită şi investiţii de natură financiară. Formaţia bucureşteană se bucură de aportul mai multor acţionari, iar acum, unui dintre aceştia, Gelu Sulugiuc, a dezăluit ce sumă a băgat în trupa condusă de Zeljko Kopic.

Românul stabilit în Danemarca, Gelu Sulugiuc, a vorbit despre cât de implicat a fost la Dinamo din punct de vedere financiar din 2025 şi până în prezent, de când este acţionar la formaţia bucureşteană.

Suma pe care Gelu Sulugiuc a investit-o de când este acţionar la Dinamo

Omul de afaceri spune că o să apară public datele financiare ale formaţiei din acest sezon, iar datorită acestui fapt a dezvăluit suma pe care a cheltuit-o de când este acţionar la club. Sulugiuc spune că a băgat 3 milioane de euro.

“O să fie în curând public, aşa că nu am de ce să nu zic, am investit 3 milioane de euro până acum. Actele o să fie depuse la Registrul Comerţului aşa că o să se vadă. Nu sunt eu singurul care a contribuit. Şi alţii au făcut-o în plus faţă de investiţia iniţială. S-au făcut eforturi foarte mari anul acesta.

Se putea şi mai mult, probabil, acum depinde şi de restul situaţiei. Să vedem cum va fi bugetul şi pentru anul următor, care vor fi soluţiile să continuăm să progresăm”, a spus Gelu Sulugiuc la Totul pentru Dinamo.