Mutare înainte de Farul – Chindia. Au transferat un spaniol crescut la Valencia

Înainte de meciul retur de baraj cu Farul Constanța, Chindia Târgoviște a făcut deja un transfer cu gândul la Liga 1.

Xavi Estacio, 25 de ani, s-a înțeles cu Chindia, iar astăzi va semna și contractul, anunță gsp.ro.

Fotbalistul nu este la prima experiență în România. El a venit liber de contract la finele anului trecut și a semnat cu CS Tunari.

Pentru CS Tunari, Xavi a evoluat în 11 meciuri și a oferit un assist.

În manșa tur a barajului de menținere/promovare Chindia Târgoviște a terminat la egalitate cu Farul, scor 3-3.