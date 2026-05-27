Home | Fotbal | Liga 1 | CFR Cluj și-a transferat portarul în Liga 1. Mutare surpriză

CFR Cluj și-a transferat portarul în Liga 1. Mutare surpriză

Radu Constantin Publicat: 27 mai 2026, 15:32

Comentarii
CFR Cluj și-a transferat portarul în Liga 1. Mutare surpriză
Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Corvinul pregătește primul sezon în Liga 1 după 34 de ani, iar în acest sens hunedorenii au transferat un portar de la CFR Cluj.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Corvinul Hunedoara continuă campania de întărire a lotului înaintea revenirii istorice în Liga 1. Nou-promovata a ajuns la un acord cu CFR Cluj pentru transferul portarului Adrian Frânculescu.

Goalkeeperul în vârstă de 21 de ani vine după două sezoane petrecute sub formă de împrumut la Steaua, acolo unde a avut evoluții apreciate în Liga 2.

Frânculescu a bifat nu mai puțin de 78 de apariții în tricoul Stelei în ultimele două stagiuni și a reușit să păstreze poarta intactă în 28 dintre aceste partide, devenind unul dintre cei mai constanți tineri portari din eșalonul secund.

Tânărul portar are o cotă de piață de 350.000 de euro, potrivit transfermarkt.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă finala barajului pentru Conference League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul în care o femeie leşinată în timpul unui live pe TikTok este agresată sexual de un urmăritor
Observator
Momentul în care o femeie leşinată în timpul unui live pe TikTok este agresată sexual de un urmăritor
Afacerea în care se lansează Nadia Comăneci. Are legătură cu gimnastica și costumul purtat când a luat nota 10
Fanatik.ro
Afacerea în care se lansează Nadia Comăneci. Are legătură cu gimnastica și costumul purtat când a luat nota 10
15:16

FotoMiami Stadium: Arena care va găzdui 7 meciuri la World Cup este obişnuită cu evenimentele grandioase
15:15

“Netransferabil!”. I-au închis uşa în nas Barcelonei, iar jucătorul rămâne în Premier League
14:45

Marea confesiune a lui Mihai Rotaru despre investiţiile de la Universitatea Craiova: “E real”
14:22

Victor Piţurcă, verdict neaşteptat înainte de Dinamo – FCSB: “Un mic avantaj”
13:45

S-a aflat totul: oferta uriaşă primită de Cosmin Olăroiu!
13:32

“Îl aștept la Universitatea Craiova!” Mihai Rotaru pregătește un transfer de la Rapid
Vezi toate știrile
1 Situație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedetele 2 Cutremur în handbalul românesc! Campioana se desparte de ZECE jucătoare 3 OUT de la barajul cu Dinamo! Jucătorul de la FCSB a plecat din România şi nu va fi în lot pentru derby 4 Mutare înainte de Farul – Chindia. Au transferat un spaniol crescut la Valencia 5 EXCLUSIVDecizia lui Florinel Coman în privinţa transferului la FCSB 6 Manchester City a semnat deja cu înlocuitorul lui Pep Guardiola! Fabrizio Romano dă vestea: “100% confirmat”
Citește și
Cele mai citite
Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecăriDaniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări
Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității CraiovaTransfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova
Situație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedeteleSituație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedetele
Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac totalDiana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total