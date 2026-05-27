CFR Cluj și-a transferat portarul în Liga 1. Mutare surpriză

Corvinul pregătește primul sezon în Liga 1 după 34 de ani, iar în acest sens hunedorenii au transferat un portar de la CFR Cluj.

Corvinul Hunedoara continuă campania de întărire a lotului înaintea revenirii istorice în Liga 1. Nou-promovata a ajuns la un acord cu CFR Cluj pentru transferul portarului Adrian Frânculescu.

Goalkeeperul în vârstă de 21 de ani vine după două sezoane petrecute sub formă de împrumut la Steaua, acolo unde a avut evoluții apreciate în Liga 2.

Frânculescu a bifat nu mai puțin de 78 de apariții în tricoul Stelei în ultimele două stagiuni și a reușit să păstreze poarta intactă în 28 dintre aceste partide, devenind unul dintre cei mai constanți tineri portari din eșalonul secund.

Tânărul portar are o cotă de piață de 350.000 de euro, potrivit transfermarkt.