Momentul în care Gigi Becali a plâns în fața lui Nuțu Cămătaru: “Îmi spunea că nu a vrut, că alea, alea”

Gigi Becali este fără doar şi poate unul dintre cei mai cunoscuţi oameni din România. Acesta este patron al echipei FCSB de mai bine de 20 de ani, iar acum s-a aflat cum a ajuns să conducă cea mai importantă formaţie din fotbalul autohton.

Ion Balint, zis şi Nuţu Cămătaru, a dezvăluit că l-a ajutat pe Latifundiarul din Pipera să cumpere clubul, însă relaţia dintre cei doi s-a deteriorat între timp.

Nuţu Cămătaru, care a avut de-a lungul probleme cu legea şi o perioadă de detenţie, spune că e supărat pe Gigi Becali, asta pentru că patronul de la FCSB declară că nu se cunosc. Se pare că omul de afaceri ar fi plâns în faţa lui Ion Balint, la o întâlnire avută în ultimii ani, în care Becali ar fi încercat să facă pace cu el.

“Crede-mă, eu am avut multă grijă de el, așa, îi spuneam să termine cu cazinourile. Se certase o dată cu Gheară, îmi spunea să-l antrenez. I-am spus ‘stai, dracu, cuminte, că te bate ăla’. Cine i-a dat lui Gigi Becali pe toți bodyguarzii pe care îi are? Pe Dediu, pe Zmărăndescu? Nu de la mine?

Nu eu îl am pe Virgil Fâșie, care e antrenor la Steaua. Am făcut box amândoi de când eram mici. Eu am mai vorbit cu Gigi, după ce m-am eliberat, m-a chemat Beinur că domne vrea să discute cu tine. Îmi spune că nu a vrut, că alea, alea, s-a făcut el că plânge puțin pe acolo. Hai, lasă-mă, că mă duc pe drumul meu, vezi de treaba ta”, a spus Nuţu Cămătaru la Cancan.