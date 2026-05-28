Fanii lui Rayo Vallecano, distruși după eșecul din finala Conference League. Lacrimi vărsate în tribune

Suporterii lui Rayo Vallecano nu și-au putut stăpâni emoțiile, după ce echipa lor a fost învinsă la limită în finala Conference League disputată la Leipzig, scor 0-1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Încă de când meciul era aproape să se încheie, camerele au surprins mai mulți fani care plângeau de tristețe, iar fluierul final doar a făcut mai mult rău în rândul susținătorilor formației din Vallecas.

Cum au trăit suporterii lui Rayo Vallecano finalul meciului contra lui Crystal Palace

Crystal Palace a câștigat în premieră un trofeu european în istoria clubului, după ce a învins-o pe Rayo Vallecano grație golului înscris de Jean-Philippe Mateta în minutul 51. Partida de la Leipzig a fost trăită la intensitate maximă de suporterii ibericilor, care erau conștienți de miza imensă a partidei pentru clubul lor.

În întreaga istorie a echipei din Spania, Rayo nu mai ajunsese niciodată atât de departe într-o competiție europeană și mai mult decât atât, nu câștigase niciodată un trofeu major. După deschiderea de scor, pe măsură ce meciul se apropia de final, fanii au început să plângă în tribune.

După ce partida s-a încheiat, camerele au surprins două imagini aflate în antiteză: bucuria jucătorilor lui Palace și deznădejdea spaniolilor, atât a fotbaliștilor, cât și a suporterilor, care au izbucnit în lacrimi.