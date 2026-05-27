Cum i-a luat Dinamo faţa Craiovei pentru transfer: “Rotaru era convins, după care s-a schimbat situaţia”

Preşedintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a vorbit despre bătălia pe care clubul său o dă cu Universitatea Craiova pe piaţa transferurilor şi cum formaţia alb-roşie a reuşit să convingă un jucător aflat acum sub comanda lui Zeljko Kopic să refuze oferta din Bănie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Rivalitatea dintre Dinamo şi Universitatea Craiova există şi la nivel de conducători, asta pentru că ambele grupări caută să se întărească la fiecare ocazie posibilă. După ce oltenii au reuşit să-l convingă pe David Matei să accepte oferta lor în detrimentul celei de la formaţia bucureşteană, a urmat revanşa luată de formaţia alb-roşie.

Andrei Nicolescu a vorbit despre duelul dintre Dinamo şi Craiova pentru transferuri

Andrei Nicolescu a povestit cum au reuşit cei de la Dinamo să-l convingă pe Matteo Duţu să accepte oferta, asta după ce în startul sezonului a fost o luptă pentru David Matei, încheiată cu succesul oltenilor.

“Domnul Rotaru mi l-a și prezentat pe acționarul care a intermediat cumva convingerea părintelui lui David Matei de a veni la Craiova. Am râs, acum ce putem face? Mergem înainte. Copilul ăsta merită și convocarea, merită tot. Are un mindset potrivit pentru performanță. Noi cu Craiova și cu domnul Rotaru ne-am mai întâlnit și la Matteo Duțu și la Fălcușan.

Au mai fost ținte comune și probabil vor mai fi și în viitor, pentru că asta este piața și trebuie să fim din ce în ce mai competitivi. La un moment, dânsul era foarte convins că Matteo Duțu va veni la Craiova, după care s-a schimbat puțin situația. Asta nu înseamnă că nu ne respectăm. Și la Craiova este un proiect foarte bine structurat. Mario Felgueiras a impus o rigoare de care Craiova avea nevoie și se vede”, a spus Andrei Nicolescu la Fanatik.