Prima repriză a duelului dintre FCSB şi FK Auda, din turul 2 preliminar al Conference League, a fost una cu multe faze la ambele porţi, însă mai multe remarcabile făcute de atacul formaţiei din Letonia.

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Oaspeţii au deschis scorul printr-un gol de excepţie înscris de Eduards Daskevics, care a catapultat mingea în vinclu din partea dreaptă a careului.

Ştefan Târnovanu, greşeală decisivă în duelul dintre FCSB şi FK Auda

Cei de la FCSB nu s-au lăsat mai prejos şi după o fază rapidă de atac, Octavian Popescu a reuşit să înscrie cu un şut puternic, de jos, din partea stângă a careului advers. Totuşi, cei de la FK Auda au continuat să fie periculoşi şi după mai multe încercări, a venit încă un gol al letanolir.

Barthelemy Diedhiou a recuperat mingea în preajma careului advers şi a pornit la atac, iar acesta nu s-a ma oprit decât după ce a reuşit să înscrie. Fotbalistul din Senegal a sprintat excelent către poarta celor de la FCSB, nu a putut fi blocat de niciun adversar, iar după l-a driblat pe Duarte fără mari probleme.

Africanul a pătruns astfel în careu şi a tras cu piciorul stâng, pe jos, în forţă, iar execuţia părea a fi una uşoară pentru Ştefan Târnovanu. Totuşi, portarul de la FCSB a părut surprins şi în încercarea de a para balonul cu mâinile, el a ratat mingea şi astfel cei de la FK Auda au punctat pentru a doua oară în prima repriză a confruntării cu campioana României.