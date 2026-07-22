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Gicu Grozav a semnat! Destinaţie surpriză a fostului jucător de la Petrolul Ploieşti

Alex Masgras Publicat: 22 iulie 2026, 11:40

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Gicu Grozav a semnat! Destinaţie surpriză a fostului jucător de la Petrolul Ploieşti

Gicu Grozav / Hepta

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Gicu Grozav şi-a găsit o nouă echipă, după plecarea de la Petrolul Ploieşti. Ajuns la 35 de ani, Grozav va evolua în Liga 3, la Corona Braşov, echipă care tocmai a promovat din Liga 4.

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Formaţia de sub Tâmpa are un proiect ambiţios şi are planuri mari în acest sezon, după ce a avut o campanie extrem de interesantă de transferuri. Braşovenii au adus mai mulţi jucători cu experienţă precum Alexandru Mateiu, Rareș Enceanu, Bogdan Rusu, Andrei Lascu și Lucian Dumitriu.

Gicu Grozav a semnat cu Corona Braşov

Potrivit monitorulexpres.ro, Gicu Grozav a bătut palma cu Corona Braşov şi a semnat un contract valabil pe un sezon cu nou-promovata în liga a treia. Nu a fost singura echipă care s-a interesat de fostul jucător de la Petrolul. Grozav a fost dorit şi de Unirea Alba Iulia, echipa care l-a crescut, dar a preferat să meargă la Braşov, acolo unde evoluează şi soţia sa la echipa de handbal.

Gicu Grozav a mai jucat în cariera sa la echipe precum Standard Liege, U Cluj, Akhmat Grozny, Karabukspor, Bursaspor, Dinamo, Kisvárda, Diosgyor și MTK Budapesta, înainte de a reveni la Petrolul în 2022, echipă pentru care a evoluat în 151 de meciuri în ultimele patru sezoane în care a marcat de 36 de ori.

Gicu Grozav a evoluat şi în 30 de meciuri la echipa naţională a României pentru care a marcat 5 goluri.

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  • 300.000 de euro este cota de piaţă a lui Gicu Grozav, potrivit transfermarkt.com
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