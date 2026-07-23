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Trei debuturi la FCSB la prima partidă europeană a sezonului pentru roş-albaştri! Gigi Becali vrea să îi vadă „la lucru”

Bogdan Stănescu Publicat: 23 iulie 2026, 21:06

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Trei debuturi la FCSB la prima partidă europeană a sezonului pentru roş-albaştri! Gigi Becali vrea să îi vadă „la lucru

Eddy Gnahore, la un antrenament al FCSB-ului / Sport Pictures

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Ronny Labonne (28 de ani), Eddy Gnahore (32 de ani) şi Aymen Boutoutaou (25 de ani) debutează la FCSB în prima partidă europeană a sezonului pentru roş-albaştri.

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Cei trei jucători au fost transferaţi în această vară de către Gigi Becali (68 de ani), care a vrut să îi vadă „la lucru” pe aceştia. Becali e recunoscut pentru faptul că vrea ca noile transferuri de la FCSB să fie testate rapid.

Trei debuturi la FCSB la prima partidă europeană a sezonului pentru roş-albaştri!

FCSB a avut parte de un şoc în startul partidei cu Auda. Eduards Daskevics a deschis scorul pentru formaţia letonă, cu un eurogol, în minutul 5.

100.000 de euro a plătit Becali pentru Ronny Labonne, jucător cotat la 250.000 de euro de către transfermarkt.com. Gnahore a venit ca jucător liber de contract, după ce s-a despărţit de Dinamo. În ceea ce îl priveşte pe Boutoutaou, acesta este cel mai scump transfer făcut de FCSB în această vară. Gigi Becali preciza că 1.350.000 de euro l-a costat transferul algerianului, care e cotat la 800.000 de euro. Boutoutaou vine de la Sochaux, echipă care a evoluat în sezonul trecut în liga a treia franceză.

9 goluri şi 5 assist-uri a reuşit Boutoutaou pentru Sochaux în cele 32 de meciuri disputate în campionat, contribuind serios la promovarea lui Sochaux în liga a doua franceză.

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