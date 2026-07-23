Trei debuturi la FCSB la prima partidă europeană a sezonului pentru roş-albaştri! Gigi Becali vrea să îi vadă „la lucru”

Ronny Labonne (28 de ani), Eddy Gnahore (32 de ani) şi Aymen Boutoutaou (25 de ani) debutează la FCSB în prima partidă europeană a sezonului pentru roş-albaştri.
Cei trei jucători au fost transferaţi în această vară de către Gigi Becali (68 de ani), care a vrut să îi vadă „la lucru” pe aceştia. Becali e recunoscut pentru faptul că vrea ca noile transferuri de la FCSB să fie testate rapid.
Trei debuturi la FCSB la prima partidă europeană a sezonului pentru roş-albaştri!
FCSB a avut parte de un şoc în startul partidei cu Auda. Eduards Daskevics a deschis scorul pentru formaţia letonă, cu un eurogol, în minutul 5.
100.000 de euro a plătit Becali pentru Ronny Labonne, jucător cotat la 250.000 de euro de către transfermarkt.com. Gnahore a venit ca jucător liber de contract, după ce s-a despărţit de Dinamo. În ceea ce îl priveşte pe Boutoutaou, acesta este cel mai scump transfer făcut de FCSB în această vară. Gigi Becali preciza că 1.350.000 de euro l-a costat transferul algerianului, care e cotat la 800.000 de euro. Boutoutaou vine de la Sochaux, echipă care a evoluat în sezonul trecut în liga a treia franceză.
9 goluri şi 5 assist-uri a reuşit Boutoutaou pentru Sochaux în cele 32 de meciuri disputate în campionat, contribuind serios la promovarea lui Sochaux în liga a doua franceză.
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