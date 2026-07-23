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Trei dintr-un foc: Marius Baciu pune transferurile la treabă cu Auda. Cum arată echipa de start a FCSB-ului

Daniel Işvanca Publicat: 23 iulie 2026, 17:32

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Trei dintr-un foc: Marius Baciu pune transferurile la treabă cu Auda. Cum arată echipa de start a FCSB-ului

Jucătorii de la FCSB / Sportpictures

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FCSB își începe în această seară aventura europeană, urmând să întâlnească FK Auda în prima manșă a turului doi preliminar de UEFA Conference League.

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Marius Baciu a alcătuit o echipă de start plină de surpriză pentru disputa la care sunt așteptați peste 12.000 de fani și care va avea loc pe stadionul Steaua.

Labonne, Gnahore și Boutoutaou, titulari cu FK Auda

FCSB a oficializat deja câteva mutări importante în această vară, iar problemele de lot cu care se confruntă Marius Baciu în acest start de sezon a dus la surprize în echipa de start.

Gruparea roș-albastră întâlnește FK Auda în Conference League, iar trei dintre achizițiile făcute de Gigi Becali vor începe din primul minut în această seară, anunță fanatik.ro.

Echipa de start a FCSB-ului cu Auda: Târnovanu – Labonne, Dawa, Duarte, Radunovic – Gnahore, Fl. Tănase, Cisotti – Boutoutaou, Bîrligea, Oct. Popescu.

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