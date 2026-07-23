Uluitor! Câte echipe din Liga a 2-a nu au drept de promovare în Liga 1. Lista completă

Problematica echipelor din eșalonul secund care nu pot promova în Liga 1 nu este una străină de fotbalul românesc, însă acum totul a ajuns la alt nivel. În sezonul 2026/27, la startul Ligii a 2-a se regăsesc nu mai puțin de 11 echipe din 22 care practic luptă fără miză, singurul obiectiv fiind menținerea în divizia în care se află deja.

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Fotbalul din România este marcat în continuare de probleme de ordin financiar sau administrativ, iar un exemplu elocvent în acest sens e reprezentat constant de ce se întâmplă în Liga 2-a, unde în mod constant sunt aliniate la start echipe care nu au drept de promovare în Liga 1. Motivul pentru care aceste echipe nu pot ajunge în primul eșalon e cel legat de forma de organizare, ele fiind de drept public, nu privat, așa cum se cere.

Cine sunt cluburile din Liga a 2-a care nu pot promova

În sezonul 2026/27, numărul cluburilor din Liga a 2-a care nu pot urca în ierarhia fotbalului românesc a ajuns la 11, un record negativ pentru competiție, potrivit gsp.ro. În stagiunea precedentă, numărul echipelor de acest fel era de 9, recordul negativ până la sezonul actual.

Practic, jumătate dintre formațiile care își încep drumul în eșalonul secund nu pot ajunge în Liga 1. În plus, există și o dilemă care o privește pe recent retrogradata Hermannstadt, care este în insolvență din 2021 și a cărei stabilitate e extrem de „șubredă”.

Din cele 11 echipe din liga secundă care nu pot promova în primul eșalon, patru sunt cele venite din Liga a 3-a. Dintre Cetatea Suceava, CSL Ștefăneștii de Jos, SCM Râmnicu Vâlcea și Politehnica Timișoara și SC Popești Leordeni, doar bănățenii sunt eligibili pentru sezonul următor de Liga 1.