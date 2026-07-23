Reacţia lui Gigi Becali după ce s-a spus că plăteşte 1,5 milioane de euro pentru transferul lui Denis Drăguș

Gigi Becali neagă informaţia apărută în Turcia, potrivit căreia ar plăti 1.5 milioane de euro pentru transferul lui Denis Drăguş.

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„Nu, nu e adevărat. Eu îl aștept în continuare pe Denis Drăguș, dar nu este adevărat ce a apărut. Dacă vine, bine. Dar trebuie să se înțeleagă cu ei, nu am treabă. Nu plătesc niciun ban pe transfer, eu îl iau împrumut dacă va fi să fie”, a spus Gigi Becali, citat de digisport.ro.

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(Ştrirea iniţială)

Gigi Becali vrea neapărat să-l tranfere pe Denis Drăguş. Cum mai are doi ani de contract cu Trabzonspor, turcii nu vor să-l lase să plece gratis, chiar dacă nu mai intră în vederile lor pentru viitor.