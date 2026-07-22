Lovitură de teatru: Lionel Messi, desemnat cel mai bun jucător de la Campionatul Mondial

La ultimul Mondial din carieră, Lionel Messi a ratat șansa de a-și trece în palmares cel de-al doilea titlul mondial, după cel cucerit în Qatar. Argentina a pierdut în prelungiri contra Spaniei, după un gol marcat de Ferran Torres.

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FIFA l-a desemnat pe spaniolul Rodri cel mai bun jucător al turneului, însă Federația Internațională de Istorie și Statistică a Fotbalului i-a oferit această titulatură lui Messi.

Lionel Messi, desemnat de IFFHS cel mai bun jucător de la Cupa Mondială

Cu opt goluri și patru pase decisive la Campionatul Mondial, Lionel Messi și-a luat rămas-bun de pe cea mai înaltă scenă a fotbalului, după ce Argentina a pierdut finala în fața Spaniei.

Chiar dacă FIFA nu i-a acordat titlul de cel mai bun jucător de la acest turneu, Federația Internațională de Istorie și Statistică a Fotbalului l-a creditar pe starul celor de la Inter Miami cu această distincție.

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„Numerele din spatele acestei distincții sunt de-a dreptul extraordinare. Messi a jucat în toate cele șapte meciuri ale Argentinei, cu 626 de minute la cel mai înalt nivel din fotbal. De-a lungul acestor apariții, a reușit opt goluri și patru assisturi.