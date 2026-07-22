Lovitură de teatru: Lionel Messi, desemnat cel mai bun jucător de la Campionatul Mondial

La ultimul Mondial din carieră, Lionel Messi a ratat șansa de a-și trece în palmares cel de-al doilea titlul mondial, după cel cucerit în Qatar. Argentina a pierdut în prelungiri contra Spaniei, după un gol marcat de Ferran Torres.
FIFA l-a desemnat pe spaniolul Rodri cel mai bun jucător al turneului, însă Federația Internațională de Istorie și Statistică a Fotbalului i-a oferit această titulatură lui Messi.
Lionel Messi, desemnat de IFFHS cel mai bun jucător de la Cupa Mondială
Cu opt goluri și patru pase decisive la Campionatul Mondial, Lionel Messi și-a luat rămas-bun de pe cea mai înaltă scenă a fotbalului, după ce Argentina a pierdut finala în fața Spaniei.
Chiar dacă FIFA nu i-a acordat titlul de cel mai bun jucător de la acest turneu, Federația Internațională de Istorie și Statistică a Fotbalului l-a creditar pe starul celor de la Inter Miami cu această distincție.
Anunțul IFFHS
„Numerele din spatele acestei distincții sunt de-a dreptul extraordinare. Messi a jucat în toate cele șapte meciuri ale Argentinei, cu 626 de minute la cel mai înalt nivel din fotbal. De-a lungul acestor apariții, a reușit opt goluri și patru assisturi.
Nota sa medie, 8,33 de-a lungul celor șapte meciuri, nu este un produs al unei singure sclipiri de geniu. Reprezintă o excelență continuă și decisivă de la faza grupelor până la fluierul final.
În special această consistență arătată sub presiune separă câștigătorul de drept față de ceilalți jucători care au ieșit în evidență.
Indexul de performanță IFFHS pune mare preț pe impactul din rundele eliminatorii. Contribuțiile lui Messi din rundele eliminatorii au fost cruciale pentru progresul Argentinei în competiție.
Comisia federației a ajuns la această concluzie cu toată încrederea. Lionel Messi este cel mai bun jucător IFFHS, nu doar din simpatie sau reputație, ci din autoritatea incontestabilă a datelor”, au scris aceștia.
- Au dat buzna să cumpere chiloţii promovaţi de Lamine Yamal la Campionatul Mondial. Cât costă o pereche
- Cifrele lui Lionel Messi la Campionatul Mondial la care a fost acuzat că merge pe teren
- Rămâi selecţionerul Argentinei şi după terminarea contractului? Ce a răspuns Lionel Scaloni
- Donald Trump, propunere surpriză! Vrea ca Gianni Infantino să devină noul secretar general al ONU
- Vozinha a fost detronat! El este starul care a avut cea mai mare creştere pe social media. Peste 30 de milioane de noi urmăritori