Home | Fotbal | Conference League | Eliminare din tabăra roş-albaştrilor, la meciul FCSB – Auda! A făcut o criză de nervi şi arbitrul i-a arătat cartonaşul roşu

Eliminare din tabăra roş-albaştrilor, la meciul FCSB – Auda! A făcut o criză de nervi şi arbitrul i-a arătat cartonaşul roşu

Bogdan Stănescu Publicat: 23 iulie 2026, 21:32

Comentarii
Eliminare din tabăra roş-albaştrilor, la meciul FCSB – Auda! A făcut o criză de nervi şi arbitrul i-a arătat cartonaşul roşu

Thomas Neubert şi Marius Baciu, la un meci al FCSB-ului / Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Preparatorul fizic al FCSB-ului, Thomas Neubert (45 de ani), a fost eliminat de arbitru în timpul primei reprize a partidei disputate de roş-albaştri cu Auda.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Neubert a făcut o adevărată criză de nervi, iar centralul israelian David Fuxman nu a stat pe gânduri: l-a trimis în tribune pe german.

Thomas Neubert, eliminat în FCSB – Auda! A făcut o criză de nervi

Thomas Neubert se află la a patra experienţă la FCSB. El părăsise echipa atunci când a venit antrenor Mirel Rădoi, care şi-a adus staff-ul lui, dar s-a întors după plecarea acestuia la Gaziantep.

Prima oară Neubert a fost adus la FCSB de Laurenţiu Reghecampf. A pregătit echipa lui Becali ca preparator fizic în perioada 2012-2014, plecând de la echipă cu Laurenţiu Reghecampf. Reghe a plecat atunci la Al Hilal, luându-l cu el pe Neubert.

Germanul s-a întors la FCSB în 2015, în al doilea mandat al lui Reghe pe banca echipei lui Becali, şi a stat până în 2016. A plecat înaintea lui Reghecampf de la FCSB, de această dată.

Reclamă
Reclamă

În perioada 2020-2026 Neubert a colaborat cu mai mulţi antrenori, inclusiv cu tandemul Elias Charalambous-Mihai Pintilii, care le-a adus roş-albaştrilor două titluri.

 

 

Valuri de 5 metri în largul Mării Negre. Salvamarii s-au luptat să ţină turiştii la malValuri de 5 metri în largul Mării Negre. Salvamarii s-au luptat să ţină turiştii la mal
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Balonul de Aur 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Două lovituri pe piaţa carburanţilor ar putea duce motorina la 11 lei litrul în următoarea perioadă
Observator
Două lovituri pe piaţa carburanţilor ar putea duce motorina la 11 lei litrul în următoarea perioadă
Gigi Becali i-a semnat sentința după FCSB – Auda 2-3: „Nu va mai intra niciodată!”
Fanatik.ro
Gigi Becali i-a semnat sentința după FCSB – Auda 2-3: „Nu va mai intra niciodată!”
23:34

Presa letonă exultă după FCSB – FK Auda 2-3: „Senzație la București”
23:22

„Am luat două goluri foarte uşoare” Ce a spus Marius Baciu despre Târnovanu, după meciul catastrofal făcut de portar
23:06

Ce a spus Gigi Becali despre Eddy Gnahore şi Dennis Politic după FCSB – FK Auda 2-3: „A cerut el!”
22:58

Gigi Becali nu stă la discuții! Cum a catalogat debutul lui Aymen Boutoutaou: „Cu mine nu merge aşa”
22:50

Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”
22:48

Gigi Becali nu se descurajează după FCSB – Auda 2-3: „Eu nu-mi fac probleme de calificare”
Vezi toate știrile
1 Lovitură de teatru: Lionel Messi, desemnat cel mai bun jucător de la Campionatul Mondial 2 Reacţia lui Gigi Becali după ce s-a spus că plăteşte 1,5 milioane de euro pentru transferul lui Denis Drăguș 3 FCSB a prezentat oficial al doilea transfer al zilei! Lovitură după lovitură în mercato pentru roş-albaştri 4 Uluitor! Câte echipe din Liga a 2-a nu au drept de promovare în Liga 1. Lista completă 5 Gicu Grozav a semnat! Destinaţie surpriză a fostului jucător de la Petrolul Ploieşti 6 Trei dintr-un foc: Marius Baciu pune transferurile la treabă cu Auda. Cum arată echipa de start a FCSB-ului
Citește și
Cele mai citite
Decizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei MondialeDecizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei Mondiale
Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”
Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”
Lovitură de teatru: Lionel Messi, desemnat cel mai bun jucător de la Campionatul MondialLovitură de teatru: Lionel Messi, desemnat cel mai bun jucător de la Campionatul Mondial