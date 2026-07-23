Eliminare din tabăra roş-albaştrilor, la meciul FCSB – Auda! A făcut o criză de nervi şi arbitrul i-a arătat cartonaşul roşu

Thomas Neubert şi Marius Baciu, la un meci al FCSB-ului / Sport Pictures

Preparatorul fizic al FCSB-ului, Thomas Neubert (45 de ani), a fost eliminat de arbitru în timpul primei reprize a partidei disputate de roş-albaştri cu Auda.

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Neubert a făcut o adevărată criză de nervi, iar centralul israelian David Fuxman nu a stat pe gânduri: l-a trimis în tribune pe german.

Thomas Neubert, eliminat în FCSB – Auda! A făcut o criză de nervi

Thomas Neubert se află la a patra experienţă la FCSB. El părăsise echipa atunci când a venit antrenor Mirel Rădoi, care şi-a adus staff-ul lui, dar s-a întors după plecarea acestuia la Gaziantep.

Prima oară Neubert a fost adus la FCSB de Laurenţiu Reghecampf. A pregătit echipa lui Becali ca preparator fizic în perioada 2012-2014, plecând de la echipă cu Laurenţiu Reghecampf. Reghe a plecat atunci la Al Hilal, luându-l cu el pe Neubert.

Germanul s-a întors la FCSB în 2015, în al doilea mandat al lui Reghe pe banca echipei lui Becali, şi a stat până în 2016. A plecat înaintea lui Reghecampf de la FCSB, de această dată.