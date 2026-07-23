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Jurnal Antena Sport | Chemarea Barcelonei

Un puști de 10 ani din Reșița se visează Messi din România. Băiatul a fost deja remarcat de academia Barcelonei, unde se va antrena la iarnă.

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