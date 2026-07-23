Golul startului de sezon în FCSB – FK Auda! A pus mingea în vinclu, iar Târnovanu a rămas fără replică

Startul partidei din Ghencea, dintre FCSB şi FK Auda, a fost unul abrupt, în care bucureştenii s-au aruncat în atac. Totuşi, pentru gruparea roş-albastră a urmat un şoc, în urma unei execuţii incredibile din partea unui fotbalist advers.

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Considerată mare favorită la calificare, lucru recunoscut inclusiv de antrenorul letonilor, fosta campioană a României a fost surprinsă de căpitanul celor de la FK Auda.

Gol de excepţie marcat de FK Auda în duelul contra celor de la FCSB

În minutul 5 al partidei, la primul atac mai convins din partea oaspeţilor, mingea a ajuns în banda dreaptă, la Eduards Daskevics, căpitanul formaţiei din Letonia, iar ce a urmat a fost de-a dreptul incredibil.

Acesta a preluat şi şi-a făcut mingea la interior, iar după ce a ajuns în colţul careului, a şutat excepţional, fără să-i dea vreo şansă lui Ştefan Târnovanu. Mingea s-a dus direct în vinclu şi putem spune că am văzut unul dintre cele mai frumoase goluri înscrise în startul acestui nou sezon.

FCSB a răspuns rapid după golul superb înscris de FK Auda. Octavian Popescu a marcat după un contraatac

A urmat un răspuns din partea celor de la FCSB, mai exact de la Daniel Bîrligea. Atacantul roş-albaştrilor a şutat puternic, de la aproximativ 30 de metri, poziţie centrală, şi doar intervenţia de excepţie a portarului advers a împiedicat golul egalizator al trupei gazdă.