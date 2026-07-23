Home | Fotbal | Conference League | Golul startului de sezon în FCSB – FK Auda! A pus mingea în vinclu, iar Târnovanu a rămas fără replică
Foto

Golul startului de sezon în FCSB – FK Auda! A pus mingea în vinclu, iar Târnovanu a rămas fără replică

Mihai Alecu Publicat: 23 iulie 2026, 21:12

Comentarii
Golul startului de sezon în FCSB – FK Auda! A pus mingea în vinclu, iar Târnovanu a rămas fără replică
galerie foto Galerie (6)

Gol de excepţie în FCSB - Auda. Foto: Captură @ Pro TV

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Startul partidei din Ghencea, dintre FCSB şi FK Auda, a fost unul abrupt, în care bucureştenii s-au aruncat în atac. Totuşi, pentru gruparea roş-albastră a urmat un şoc, în urma unei execuţii incredibile din partea unui fotbalist advers.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Considerată mare favorită la calificare, lucru recunoscut inclusiv de antrenorul letonilor, fosta campioană a României a fost surprinsă de căpitanul celor de la FK Auda.

Gol de excepţie marcat de FK Auda în duelul contra celor de la FCSB

În minutul 5 al partidei, la primul atac mai convins din partea oaspeţilor, mingea a ajuns în banda dreaptă, la Eduards Daskevics, căpitanul formaţiei din Letonia, iar ce a urmat a fost de-a dreptul incredibil.

Acesta a preluat şi şi-a făcut mingea la interior, iar după ce a ajuns în colţul careului, a şutat excepţional, fără să-i dea vreo şansă lui Ştefan Târnovanu. Mingea s-a dus direct în vinclu şi putem spune că am văzut unul dintre cele mai frumoase goluri înscrise în startul acestui nou sezon.

FCSB a răspuns rapid după golul superb înscris de FK Auda. Octavian Popescu a marcat după un contraatac

A urmat un răspuns din partea celor de la FCSB, mai exact de la Daniel Bîrligea. Atacantul roş-albaştrilor a şutat puternic, de la aproximativ 30 de metri, poziţie centrală, şi doar intervenţia de excepţie a portarului advers a împiedicat golul egalizator al trupei gazdă.

Reclamă
Reclamă

În cele din urmă a venit golul egalizator pentru cei de la FCSB după o fază rapidă de atac. Octavian Popescu a primit în partea stângă şi a pătruns în careu, iar şutul său puternic, pe jos, la colţul scurt, a intrat în poartă.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Balonul de Aur 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Două lovituri pe piaţa carburanţilor ar putea duce motorina la 11 lei litrul în următoarea perioadă
Observator
Două lovituri pe piaţa carburanţilor ar putea duce motorina la 11 lei litrul în următoarea perioadă
Joacă de copii! FCSB riscă o amendă de la UEFA dintr-un motiv banal. Video
Fanatik.ro
Joacă de copii! FCSB riscă o amendă de la UEFA dintr-un motiv banal. Video
23:22

„Am luat două goluri foarte uşoare” Ce a spus Marius Baciu despre Târnovanu, după meciul catastrofal făcut de portar
23:06

Ce a spus Gigi Becali despre Eddy Gnahore şi Dennis Politic după FCSB – FK Auda 2-3: „A cerut el!”
22:58

Gigi Becali nu stă la discuții! Cum a catalogat debutul lui Aymen Boutoutaou: „Cu mine nu merge aşa”
22:50

Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”
22:48

Gigi Becali nu se descurajează după FCSB – Auda 2-3: „Eu nu-mi fac probleme de calificare”
22:40

FCSB – Auda 2-3. Eșec rușinos pentru echipa lui Marius Baciu! Meci de coșmar pentru Ștefan Târnovanu
Vezi toate știrile
1 Lovitură de teatru: Lionel Messi, desemnat cel mai bun jucător de la Campionatul Mondial 2 Reacţia lui Gigi Becali după ce s-a spus că plăteşte 1,5 milioane de euro pentru transferul lui Denis Drăguș 3 FCSB a prezentat oficial al doilea transfer al zilei! Lovitură după lovitură în mercato pentru roş-albaştri 4 Uluitor! Câte echipe din Liga a 2-a nu au drept de promovare în Liga 1. Lista completă 5 Gicu Grozav a semnat! Destinaţie surpriză a fostului jucător de la Petrolul Ploieşti 6 Trei dintr-un foc: Marius Baciu pune transferurile la treabă cu Auda. Cum arată echipa de start a FCSB-ului
Citește și