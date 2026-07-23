Home | Fotbal | FCSB – Auda, LIVE TEXT (ora 20.45). Debut în Europa pentru Marius Baciu şi „roş-albaştri”

FCSB – Auda, LIVE TEXT (ora 20.45). Debut în Europa pentru Marius Baciu şi „roş-albaştri”

Antena Sport Publicat: 23 iulie 2026, 10:01 / Actualizat: 23 iulie 2026, 11:03

Comentarii
FCSB – Auda, LIVE TEXT (ora 20.45). Debut în Europa pentru Marius Baciu şi „roş-albaştri

Octavian Popescu, Lucian Filip și Marius Baciu, în timpul unui amical / Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Marius Baciu este la primul meci european pe banca celor de la FCSB. Tehnicianul îşi face debutul în Conference League contra celor de la Auda. Partida este programată joi, de la ora 20:45, şi va putea fi urmărită în format live text pe as.ro, dar şi în aplicaţia Antena Sport.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB îşi începe de astăzi parcursul european. Bucureştenii întâlnesc, de la ora 20.40, Auda, formaţie care este, în prezent, ocupanta locului trei în campionatul din Letonia. Adversara FCSB-ului a adunat un total de 40 de puncte în 22 de etape şi este fără victorie în ultimele trei meciuri de campionat, perioadă în care a înregistrat o înfrângere şi două egaluri.

FCSB – Auda, LIVETEXT (ora 20.45)

Din lotul pentru acest meci fac parte şi noile achiţii. Aymen Boutoutaou (25 de ani), recent transferat, va face parte din lotul pregătit de Marius Baciu, alături de Eddy Gnahore și Ronny Labonne. De asemenea, Dylan Batubinsika și Luca Stancu au fost și ei incluși pe lista UEFA.

David Miculescu și Joao Paulo au şanse infime să joace, mai ales că cei doi s-au antrenat separat la ultima şedinţă de pregătire.

Echipe probabile

FCSB (4-2-3-1): Târnovanu – Crețu, Dawa, Duarte, Radunovic – Cisotti, Gnahore – Stoian, Fl. Tănase, Oct. Popescu – Bîrligea
Rezerve: M. Popa, Udrea – Pădurariu, M. Toma, Politic, Labonne, Miculescu, J. Paulo, Boutoutaou, Batubinsika, L. Stancu;
Absenți: Ngezana, M. Popescu, O. Arad (accidentați);
Antrenor: Marius Baciu

Reclamă
Reclamă

FK Auda (4-1-4-1): Purins – Hrvoj, Arroyo, Kragliks, Rubenis – Y. Traore – Daskevics, H. Ibrahim, Bongemba, Appiah – K. Kone
Rezerve: Sturins, Aleksandrovs – Minins, W. Fofana, Aranda, O. Camara, Diedhiou, M. Fofana, Lusweki;
Absenți: -;
Antrenor: Didier Zanetti

Stadion: Steaua (București);
Arbitru: David Fuxman (Israel);
Asistenți: Matityahu Yakobov și Idan Zoler (Israel);
Nu va exista VAR la FCSB – FK Auda.

A întârziat de 63 de ori la serviciu și a fost concediat. Instanța obligă firma să-i plătească 27.412 euroA întârziat de 63 de ori la serviciu și a fost concediat. Instanța obligă firma să-i plătească 27.412 euro
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Balonul de Aur 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Satul cu 300 de locuitori prin care trece toată Europa. Localnicii, exasperaţi: "Ajung maşinile în sufragerie"
Observator
Satul cu 300 de locuitori prin care trece toată Europa. Localnicii, exasperaţi: "Ajung maşinile în sufragerie"
Oferte din Anglia și Italia pentru Edi Iordănescu: ”Aș fi spus ‘DA’”
Fanatik.ro
Oferte din Anglia și Italia pentru Edi Iordănescu: ”Aș fi spus ‘DA’”
10:54

„A fost o adevărată umilință”. Ronaldo n-a avut milă de Argentina lui Messi după finala Cupei Mondiale
10:29

Alashkert – CFR Cluj (LIVE TEXT, 18:00). Ardelenii vor să lase uitării toate problemele în Conference League
10:24

Suma incredibilă pe care Gigi Becali o plăteşte pentru transferul lui Denis Drăguș
9:57

A venit verdictul! Ce șanse are Craiova să întoarcă rezultatul cu Levski Sofia în turul 2 preliminar UCL
9:32

Pep Guardiola e aproape să îi dea un răspuns Italiei. Federația i-a pus pe masă 10 milioane de euro
9:06

Cel mai nou transfer al lui Inter Miami, sub investigație. Probleme după ce fostul jucător de la Real și United a ajuns în SUA
Vezi toate știrile
1 Lovitură de teatru: Lionel Messi, desemnat cel mai bun jucător de la Campionatul Mondial 2 Gicu Grozav a semnat! Destinaţie surpriză a fostului jucător de la Petrolul Ploieşti 3 FCSB a prezentat oficial al doilea transfer al zilei! Lovitură după lovitură în mercato pentru roş-albaştri 4 Cutremur în Gruia! CFR Cluj, o nouă interdicţie la transferuri! Iuliu Mureşan e gata să îşi dea demisia 5 Lovitură în fotbalul european! Jeff Bezos ar putea deveni investitor la unul din cele mai mari cluburi din lume! 6 Cu ce echipă semnează Baba Alhassan. Destinaţie surpriză
Citește și
Cele mai citite
Decizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei MondialeDecizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei Mondiale
Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”
Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”
Lovitură de teatru: Lionel Messi, desemnat cel mai bun jucător de la Campionatul MondialLovitură de teatru: Lionel Messi, desemnat cel mai bun jucător de la Campionatul Mondial