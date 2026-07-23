FCSB – Auda, LIVE TEXT (ora 20.45). Debut în Europa pentru Marius Baciu şi „roş-albaştri”

Marius Baciu este la primul meci european pe banca celor de la FCSB. Tehnicianul îşi face debutul în Conference League contra celor de la Auda. Partida este programată joi, de la ora 20:45, şi va putea fi urmărită în format live text pe as.ro, dar şi în aplicaţia Antena Sport.

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FCSB îşi începe de astăzi parcursul european. Bucureştenii întâlnesc, de la ora 20.40, Auda, formaţie care este, în prezent, ocupanta locului trei în campionatul din Letonia. Adversara FCSB-ului a adunat un total de 40 de puncte în 22 de etape şi este fără victorie în ultimele trei meciuri de campionat, perioadă în care a înregistrat o înfrângere şi două egaluri.

FCSB – Auda, LIVETEXT (ora 20.45)

Din lotul pentru acest meci fac parte şi noile achiţii. Aymen Boutoutaou (25 de ani), recent transferat, va face parte din lotul pregătit de Marius Baciu, alături de Eddy Gnahore și Ronny Labonne. De asemenea, Dylan Batubinsika și Luca Stancu au fost și ei incluși pe lista UEFA.

David Miculescu și Joao Paulo au şanse infime să joace, mai ales că cei doi s-au antrenat separat la ultima şedinţă de pregătire.

Echipe probabile

FCSB (4-2-3-1): Târnovanu – Crețu, Dawa, Duarte, Radunovic – Cisotti, Gnahore – Stoian, Fl. Tănase, Oct. Popescu – Bîrligea

Rezerve: M. Popa, Udrea – Pădurariu, M. Toma, Politic, Labonne, Miculescu, J. Paulo, Boutoutaou, Batubinsika, L. Stancu;

Absenți: Ngezana, M. Popescu, O. Arad (accidentați);

Antrenor: Marius Baciu