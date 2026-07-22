FCSB a prezentat oficial al doilea transfer al zilei! Lovitură după lovitură în mercato pentru roş-albaştri

FCSB l-a prezentat oficial pe internaționalul congolez Dylan Batubinsika (30 de ani). Este al doilea transfer al zilei pentru FCSB, care a anunţat astăzi aducerea lui Luca Stancu (21 de ani) de la Hermannstadt.

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Batubinsika a fost în lotul uneia dintre revelaţiile Mondialului, RD Congo. El a fost rezervă în cele 4 meciuri jucate de RD Congo la Cupa Mondială 2026, turneu final transmis exclusiv în România în Universul Antena.

FCSB a anunţat oficial transferul congolezului Dylan Batubinsika!

„FCSB anunță că internaționalul congolez Dylan Batubinsika este, începând de miercuri, jucătorul nostru.

Apărătorul în vârstă de 30 de ani, care va purta tricoul cu numărul 21, a efectuat vizita medicală și a fost inclus pe lista UEFA pentru turul 2 preliminar al UEFA Conference League.

Clubul nostru îi urează bun-venit și să aibă parte de mult succes în tricoul roș-albastru!”, a transmis FCSB, pe Facebook.