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„U” Cluj – Brann (LIVE TEXT, 20:00). „Șepcile roșii” vor revanșa după eliminarea din preliminariile Europa League

Andrei Nicolae Publicat: 23 iulie 2026, 12:48

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„U Cluj – Brann (LIVE TEXT, 20:00). „Șepcile roșii vor revanșa după eliminarea din preliminariile Europa League

Jucătorii lui "U" Cluj, după un gol marcat / Sport Pictures

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Universitatea Cluj dispută astăzi o nouă partidă în cupele europene, după ce a fost eliminată din preliminariile Europa League de Dinamo Kiev. Formația lui Cristiano Bergodi dă peste norvegienii de la Brann în prima manșă din turul 2 preliminar Conference League într-un duel ce va avea loc la Sfântu Gheorghe.

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Meciul dintre „U” Cluj și Brann se va disputa astăzi de la ora 20:00 și va fi transmis în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația AntenaSport.

„U” Cluj – Brann, în turul 2 preliminar UECL (LIVE TEXT, 20:00). Echipele probabile

„U” Cluj vine la confruntarea din Conference League după ce a pierdut Supercupa Românei contra Universității Craiova, a fost eliminată de Dinamo Kiev din Europa League și a debutat cu dreptul în Liga 1, scor 2-1 cu Farul Constanța. De cealaltă parte, Brann Bergen se află în plin sezon în Norvegia, unde campionatul se dispută pe parcursul unui an calendaristic.

Formația nordică se află pe locul 6 după 14 etape, la șase puncte distanță de poziția a patra, ultima care asigură accesul în cupele europene.

În cazul în care va reuși să treacă de Brann, „U” Cluj va întâlni în turul 3 preliminar Europa League câștigătoarea „dublei” dintre Dila Gori (Georgia) și Apollon Limassol.

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Tot astăzi, CFR Cluj și FCSB joacă și ele în turul 2 preliminar Conference League.

Echipele probabile în „U” Cluj – Brann

„U” Cluj (4-2-3-1): Neofytos – Stanojev, I. Cristea, Codrea, Chipciu – Pinho, Drammeh – Macalou, Bic, Mendy – Aliev;

Absenți: Lefter (incert), Coubiș (transferat);

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Antrenor: Cristiano Bergodi;

SK Brann (4-3-3): Dyngeland – De Roeve, Knudsen, Pedersen, Soltvedt – Eriksen, Wassberg, Myhre – Mathisen, Holm, Ingason;

Absenți: Boakye, Gudmundsson, Opsahl (accidentați);

Antrenor Eirik Horneland;

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