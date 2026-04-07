Cum a fost surprins Răzvan Lucescu la Spitalul Universitar, după moartea tatălui Mircea Lucescu

Mircea Lucescu a murit la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar din București. Fostul selecționer s-a stins în urma problemelor grave la inimă cu care s-a confruntat.
Decesul său a fost anunțat de SUUB în seara de marți. „Il Luce” era în comă indusă de două zile, după ce starea sa s-a înrăutățit în noaptea de sâmbătă spre duminică.
Răzvan Lucescu, alături de mama sa și fiul Matei, la Spitalul Universitar, după moartea lui Mircea Lucescu
Răzvan Lucescu a fost surprins alături de mama sa, Neli Lucescu, la Spitalul Universitar. Matei Lucescu, nepotul lui „Il Luce” și fiul lui Răzvan, era și el prezent la unitatea medicală din București (vezi galeria foto).
Răzvan Lucescu a venit de urgență în România duminică seara, imediat după meciul echipei sale, PAOK, cu Panathinaikos. El a mers la miezul nopții alături de mama și de fiul său la Spitalul Universitar, pentru a-l vedea pe „Il Luce”.
La scurt timp după decesul lui Mircea Lucescu, Răzvan Lucescu a fost surprins în fața Spitalului Universitar discutând cu mai mulți apropiați despre cele ce urmează în urma morții tatălui lui.
La spital și-a făcut apariția și Mihai Stoichiță, în jurul orei 22:00, fiind însoțit de Gabriel Bodescu, secretar general adjunct al FRF. Aceștia au colaborat cu Mircea Lucescu la echipa națională, „Il Luce” fiind selecționerul României până pe 2 aprilie.
Mircea Lucescu a murit la 80 de ani
Lucescu era internat la Spitalul Universitar din 29 martie, el fiind adus direct din cantonamentul echipei naţionale, după ce a suferit o tulburare majoră de ritm cardiac. El a fost supus unei intervenţii chirurgicale chiar în ziua meciului amical al României cu Slovacia, când medicii i-au montat tehnicianului în vârstă de 80 de ani un defibrilator, pentru a-i regla bătăile inimii.
În cursul dimineţii de vineri, când urma să fie externat, Lucescu a suferit un infarct miocardic acut. El a fost preluat de urgenţă din secţie şi dus în sala de interventţe, unde a beneficiat prompt de intervenţiile medicale şi terapeutice necesare, conform protocoalelor în vigoare”, fiind supus unei angioplastii primare.
După intervenţie, starea lui Mircea Lucescu era stabilă, sub monitorizare atentă de specialitate, el rămânând internat în cadrul Secţiei de Cardiologie. Ulterior, reprezentanţii unităţii sanitare au anunţat că ”pacientul este stabil, conştient şi cooperant cu personalul medical”.
