Cum a fost surprins Răzvan Lucescu la Spitalul Universitar, după moartea tatălui Mircea Lucescu

Mircea Lucescu a murit la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar din București. Fostul selecționer s-a stins în urma problemelor grave la inimă cu care s-a confruntat.

Decesul său a fost anunțat de SUUB în seara de marți. „Il Luce” era în comă indusă de două zile, după ce starea sa s-a înrăutățit în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Răzvan Lucescu, alături de mama sa și fiul Matei, la Spitalul Universitar, după moartea lui Mircea Lucescu

Răzvan Lucescu a fost surprins alături de mama sa, Neli Lucescu, la Spitalul Universitar. Matei Lucescu, nepotul lui „Il Luce” și fiul lui Răzvan, era și el prezent la unitatea medicală din București (vezi galeria foto).

Răzvan Lucescu a venit de urgență în România duminică seara, imediat după meciul echipei sale, PAOK, cu Panathinaikos. El a mers la miezul nopții alături de mama și de fiul său la Spitalul Universitar, pentru a-l vedea pe „Il Luce”.

La scurt timp după decesul lui Mircea Lucescu, Răzvan Lucescu a fost surprins în fața Spitalului Universitar discutând cu mai mulți apropiați despre cele ce urmează în urma morții tatălui lui.