Averea colosală pe care Mircea Lucescu o lasă în urmă. „Il Luce” a murit la 80 de ani

Viviana Moraru Publicat: 7 aprilie 2026, 21:02

Mircea Lucescu, pe banca naţionalei, la un meci / Sport Pictures

Mircea Lucescu lasă în urmă o avere colosală, care ar fi de aproximativ 40 de milioane de euro, conform ultimelor topuri de specialitate. „Il Luce” a murit la vârsta de 80 de ani, după ce a suferit un infarct vineri, iar starea sa s-a agravat în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Mircea Lucescu a strâns sume frumoase ca antrenor, iar banii din fotbal au fost reinvestiți în mai multe afaceri!

Ce avere lasă în urmă Mircea Lucescu

O legendă a fotbalului românesc, Mircea Lucescu s-a remarcat la nivel mondial ca fiind unul dintre cei mai titrați antrenori din istoria ”sportului rege”, aflat pe o listă selectă din care mai fac parte nume sonore ca Alex Ferguson sau Pep Guardiola, potrivit dailymail.co.uk.

Fostul selecționer al României a avut şi gustul afacerilor şi a ştiut să se descurce bine și în zona de business. Lucescu deținea în 2026 mai multe terenuri valoroase în diverse zone din ţară și mai multe proiecte imobiliare de succes. Unul dintre aceste proiecte, numit Rahmaninov 38, este situat în zona Floreasca din București, în apropierea lacului. Clădirea, care are opt etaje și 32 de apartamente, are o valoare de peste 10 milioane de euro. Cel mai ieftin apartament este cotat la 250.000 de euro, în timp ce un penthouse de la ultimul etaj a fost vândut pentru 1,2 milioane de euro! Numai locul de parcare aferent a costat 50.000 de euro!

În 2020, împreună cu omul de afaceri Dimciu Tașu, el a dezvoltat un complex imobiliar în zona Lacului Morii din Sectorul 6, care cuprinde 200 de apartamente, spații comerciale și birouri, conform Profit.ro.

Ce firme deţinea Mircea Lucescu

Mircea Lucescu figura, direct sau indirect, cu participații în două companii românești, cu cifre de afaceri de ordinul milioanelor de euro. Afaceri care l-au propulsat pe Mircea Lucescu în rândul celor mai bogaţi români din sport. Încă din 2016, Mircea Lucescu a preluat aproape jumătate din părțile sociale (49,9%) ale firmei de dezvoltare și promovare imobiliară Lake Tower SRL, înființată în 2013. Între timp, raportat la anul 2023, Lucescu deținea aproape 60% din acțiunile companiei. Lake Tower SRL activează în domeniul dezvoltărilor imobiliare. Firma construiește și vinde apartamente, birouri și spații comerciale. Conform celor mai noi date care sunt publice, în 2023 firma a raportat o cifră de afaceri de 17,6 milioane de lei, iar profitul a fost de circa 6,5 milioane de lei. Cu un an înainte, profitul a fost de 30 de milioane de lei, potrivit termene.ro. O altă companie românească unde Lucescu investestea este compania Romradiatoare SA, cu sediul în Brașov. Aici selecţionerul României deținea un pachet de 16,5% din acțiuni.

Mircea Lucescu avea propria companie de dezvoltare imobiliară

Banii cei mai mulţi, Mircea Lucescu i-a făcut în imobiliare. În 2016, fostul selecţioner al României a lansat propria companie de dezvoltare imobiliară, Lakeside View SRL. Prin această companie, dar şi prin Lake Tower SRL, Lucescu a ridicat cele mai importante ansambluri imobiliare.

Mircea Lucescu pregătea un nou proiect imobiliar

Chiar dacă ajunsese la 80 de ani, Mircea Lucescu plănuia extiderea afacerilor. Conform informațiilor analizate de publicația economică Profit.ro, Lucescu începuse un amplu proiect rezidențial, cu o inestiţie ce se ridica la 17.5 milioane de euro

Era şi acţionar şi la Purcari

Recent, Mircea Lucescu devenise şi acționar minoritar la Purcari, producător de vinuri. „Este un privilegiu să-l avem pe Mircea Lucescu alături de noi. El este un prieten vechi al nostru şi îmi face o mare bucurie să putem anunţa oficial această colaborare. Valorile sale – excelenţa, dedicarea şi capacitatea de a inspira – sunt perfecte pentru a reprezenta brandul nostru. Colaborarea dintre Purcari şi Mircea Lucescu va fi marcată printr-o serie de iniţiative care vor sublinia valorile comune ale excelenţei şi inovaţiei, reflectând atât succesul internaţional al vinurilor Purcari, cât şi cariera extraordinară a domnului Lucescu”, spunea Victor Bostan, CEO & Fondator Purcari Wineries, în momentul în care compania s-a acociat cu numele lui Mircea Lucescu.

