Averea colosală pe care Mircea Lucescu o lasă în urmă. „Il Luce” a murit la 80 de ani

Mircea Lucescu lasă în urmă o avere colosală, care ar fi de aproximativ 40 de milioane de euro, conform ultimelor topuri de specialitate. „Il Luce” a murit la vârsta de 80 de ani, după ce a suferit un infarct vineri, iar starea sa s-a agravat în noaptea de sâmbătă spre duminică.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mircea Lucescu a strâns sume frumoase ca antrenor, iar banii din fotbal au fost reinvestiți în mai multe afaceri!

Ce avere lasă în urmă Mircea Lucescu

O legendă a fotbalului românesc, Mircea Lucescu s-a remarcat la nivel mondial ca fiind unul dintre cei mai titrați antrenori din istoria ”sportului rege”, aflat pe o listă selectă din care mai fac parte nume sonore ca Alex Ferguson sau Pep Guardiola, potrivit dailymail.co.uk.

Fostul selecționer al României a avut şi gustul afacerilor şi a ştiut să se descurce bine și în zona de business. Lucescu deținea în 2026 mai multe terenuri valoroase în diverse zone din ţară și mai multe proiecte imobiliare de succes. Unul dintre aceste proiecte, numit Rahmaninov 38, este situat în zona Floreasca din București, în apropierea lacului. Clădirea, care are opt etaje și 32 de apartamente, are o valoare de peste 10 milioane de euro. Cel mai ieftin apartament este cotat la 250.000 de euro, în timp ce un penthouse de la ultimul etaj a fost vândut pentru 1,2 milioane de euro! Numai locul de parcare aferent a costat 50.000 de euro!

În 2020, împreună cu omul de afaceri Dimciu Tașu, el a dezvoltat un complex imobiliar în zona Lacului Morii din Sectorul 6, care cuprinde 200 de apartamente, spații comerciale și birouri, conform Profit.ro.