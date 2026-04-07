Profeția cutremurătoare făcută de Mircea Lucescu, la doar 26 de ani! Ce spunea legendarul antrenor despre glorie

Daniel Işvanca Publicat: 7 aprilie 2026, 22:53

Știrea că Mircea Lucescu a murit a făcut înconjurul lumii, iar oameni de fotbal din România au reacționat cu privire la trecerea în neființă a legendarului antrenor român.

Pe vremea când avea doar 26 de ani, Lucescu era întrebat despre gloria care vine odată cu o carieră impresionantă. Răspunsul de atunci al lui „Il Luce” a devenit o adevărată profeție astăzi, când fostul selecționer al României a murit, la 80 de ani.

Mircea Lucescu, profeție cutremurătoare despre glorie

Mircea Lucescu a fost un adevărat monument în materie de fotbal, acesta având o carieră impresionantă atât ca fotbalist, cât și ca antrenor. Fostul selecționer al României era internat de mai bine de o săptămănâ la Spitalul Universitar din București și de câteva zile fusese plasat în comă indusă.

Un adevărat vizionar a fost Mircea Lucescu, iar legendarul tehnician părea să vadă absolut totul pe termen lung, chiar și când era vorba despre glorie.

Pe vremea când avea 26 de ani, „Il Luce” oferea un interviu pentru Revista Familia, care, văzut la zeci de ani distanță, pare asemenea unei profeții: „‘Dar gloria îți place, Mircea Lucescu?’”, iar răspunsul acestuia a fost uluitor: „‘Îți răspund printr-un citat din Pascal: Plăcerea gloriei este atât de mare, încât de orice lucru ai alătura-o, chiar și de moarte, ai iubi-o!’”.

