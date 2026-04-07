Lumea fotbalului își ia rămas bun de la Mircea Lucescu! Mesajele postate după dispariția lui “Il Luce”

Antena Sport Publicat: 7 aprilie 2026, 21:53 / Actualizat: 7 aprilie 2026, 23:09

Lumea fotbalului își ia rămas bun de la Mircea Lucescu! Mesajele postate după dispariția lui Il Luce

Mircea Lucescu a murit la vârsta de 80 de ani. Fostul selecționer al României s-a stins din viață la Spitalul Universitar din București, acolo unde era internat încă de pe 29 martie.

Mai multe nume mari din lumea fotbalului, cluburi și alte personalități din lumea sportului și nu numai au transmis mesaje după moartea lui ”Il Luce”.

Lumea fotbalului a reacționat după decesul lui Mircea Lucescu

Petrolul Ploiești: “S-a dedicat cu adevărat fotbalului, pe care l-a slujit, cu ultimele sale puteri, până în ultimele clipe ale vieții”

Nicușor Dan, președintele României: “Mircea Lucescu a contribuit decisiv la afirmarea fotbalului românesc, a inspirat generații de jucători și a fost un adevărat ambasador al României pe marile stadioane ale lumii”

Farul Constanța: “Mircea Lucescu lasă în urmă o moștenire uriașă pentru fotbalul românesc și internațional”

Zenit: “Toată lumea din cadrul clubului este întristată de vestea că fostul antrenor Mircea Lucescu a încetat din viață”

Fenerbahce: “Transmitem condoleanțe familiei îndurerate a lui Mircea Lucescu, celor dragi, prietenilor și întregii comunități fotbalistice”

Ianis Hagi: “Pentru mine nu ați fost doar o legendă a fotbalului românesc, ci omul care a crezut în mine atunci când poate nici eu nu o făceam pe deplin. Dumneavoastră m-ați făcut căpitanul naționalei, mi-ați oferit o onoare pe care o voi purta în suflet toată viața. Eu și familia mea v-am iubit și v-am respectat profund, pentru tot ceea ce ați fost și pentru tot ceea ce ne-ați oferit”

 
Florentin Petre: “Pentru nea Mircea, fotbalul nu a fost doar un joc. A fost viața. A ars pentru acest sport până la capăt. A dat tot. Și a lăsat în urmă o moștenire uriașă”

Gică Popescu: “A iubit atât de mult fotbalul, încât i-a dedicat viața până în ultimul minut”

Corvinul Hunedoara: “Drum lin, domnule Mircea Lucescu! Hunedoara vă va iubi mereu”

Ciprian Marica: “Nu pot să spun nimic în momentele astea”

FCSB: “Ziua de astăzi va rămâne una de tristă amintire pentru toți iubitorii fotbalului”

Federația Turcă de Fotbal: “Contribuțiile domnului Mircea Lucescu pentru fotbalul turc, atât la nivel național, cât și la nivel de club, nu vor fi niciodată uitate și vor fi mereu amintite cu laude”

L’Equipe: “Mircea Lucescu a fost un fenomen al longevității”

Simona Halep: “Fotbalul românesc a pierdut mai mult decât un antrenor. A pierdut o viață dedicată, o poveste scrisă cu pasiune, sacrificiu și o dragoste rară pentru acest sport”

Mesajul Simonei Halep, după moartea lui Mircea Lucescu
Mesajul Simonei Halep, după moartea lui Mircea Lucescu

Alex Chipciu: “Vă mulțumim pentru moștenirea lăsată

Mesajul lui Alex Chipciu după moartea lui Mircea Lucescu
Mesajul lui Alex Chipciu după moartea lui Mircea Lucescu

Lisav Eissat: “Sunt oameni care nu doar trec prin viața ta, ci lasă o amprentă pentru totdeauna”

Mesajul lui Lisav Eissat după moartea lui Mircea Lucescu
Mesajul lui Lisav Eissat după moartea lui Mircea Lucescu

PAOK Salonic: “Un antrenor legendar. Un om mare. Suntem alături de Răzvan”

Rapid: “Cuvintele sunt prea mici pentru un nume atât de mare”

Galatasaray: “Mircea Lucescu este cel care a adus încă o cupă europeană în țara noastră”

Dinamo Kiev: “Numele lui Mircea Lucescu este pentru totdeauna gravat în istoria clubului nostru”

Dinamo: “Lumea fotbalului românesc este mai săracă”

Besiktas: “Cu tristețe am aflat că arhitectul titlului nostru din 2003 a murit”

Adrian Mutu: “Ne-a reprezentat cu cinste pe oriunde a fost”

“Eu personal nu l-am avut antrenor, dar a fost poate cel mai mare antrenor pe care l-a avut România până acum. Care ne-a reprezentat cu cinste pe oriunde a fost.

Eu am ajuns în Italia imediat după plecarea lui de la Inter. Un punct de reper pentru fotbalul românesc, toți ne dorim să avem cariera și performanțele lui în fotbal”, a spus Mutu, citat de digisport.ro.

Răzvan Burleanu: “Drum lin printre stele, Domnule Lucescu”

“Este o zi neagră pentru România și pentru fotbalul mondial. Ne-a părăsit un om care a trăit prin și pentru fotbal în fiecare secundă a existenței sale. Mircea Lucescu nu a fost doar un antrenor, ci un profesor de viață pentru generații întregi de jucători. A fost un om care a iubit acest sport mai mult decât orice în viață, iar impactul său asupra fotbalului nostru este incomensurabil.

În aceste momente de grea încercare, gândurile noastre se îndreaptă către familia îndurerată. Rămânem cu lecțiile sale, cu eleganța domniei sale și cu un gol imens care nu va putea fi umplut niciodată. Drum lin printre stele, Domnule Lucescu”, a declarat Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, după decesul lui Mircea Lucescu.

Răzvan Burleanu și Mircea Lucescu
Răzvan Burleanu și Mircea Lucescu
Recomandări

Cine va câştiga titlul în La Liga în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cafeaua de la automat are 4.700 de bacterii. Rezultat şocant la analizele de laborator
Observator
Cafeaua de la automat are 4.700 de bacterii. Rezultat şocant la analizele de laborator
Cine a fost Mircea Lucescu. Povestea completă a carierei sale
Fanatik.ro
Cine a fost Mircea Lucescu. Povestea completă a carierei sale
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționerMircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționer
Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”
Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii RapiduluiConducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului
Mircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferitMircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferit