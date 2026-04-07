Lumea fotbalului își ia rămas bun de la Mircea Lucescu! Mesajele postate după dispariția lui “Il Luce”

Zenit: “Toată lumea din cadrul clubului este întristată de vestea că fostul antrenor Mircea Lucescu a încetat din viață”

Everyone at the club is saddened to hear of the passing of former Zenit head coach Mircea Lucescu.

Mircea led Zenit to the 2016 Russian Super Cup win, one of more than 30 trophies he won in his managerial career.

We offer our deepest condolences to his family and loved ones. pic.twitter.com/9UwiwZWfXv

— FC Zenit in English✨ (@fczenit_en) April 7, 2026

Fenerbahce: “Transmitem condoleanțe familiei îndurerate a lui Mircea Lucescu, celor dragi, prietenilor și întregii comunități fotbalistice”

Başsağlığı dileriz

Ülkemizde A Milli Futbol Takımımızda, Beşiktaş ve Galatasaray’da teknik direktörlük yapmış olan Mircea Lucescu’nun vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Mircea Lucescu’nun kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve futbol camiasına başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/K8AS3P3C9P

— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 7, 2026

Ianis Hagi: “Pentru mine nu ați fost doar o legendă a fotbalului românesc, ci omul care a crezut în mine atunci când poate nici eu nu o făceam pe deplin. Dumneavoastră m-ați făcut căpitanul naționalei, mi-ați oferit o onoare pe care o voi purta în suflet toată viața. Eu și familia mea v-am iubit și v-am respectat profund, pentru tot ceea ce ați fost și pentru tot ceea ce ne-ați oferit”



Florentin Petre: “Pentru nea Mircea, fotbalul nu a fost doar un joc. A fost viața. A ars pentru acest sport până la capăt. A dat tot. Și a lăsat în urmă o moștenire uriașă”

Gică Popescu: “A iubit atât de mult fotbalul, încât i-a dedicat viața până în ultimul minut”

Corvinul Hunedoara: “Drum lin, domnule Mircea Lucescu! Hunedoara vă va iubi mereu”

Ciprian Marica: “Nu pot să spun nimic în momentele astea”

FCSB: “Ziua de astăzi va rămâne una de tristă amintire pentru toți iubitorii fotbalului”

Federația Turcă de Fotbal: “Contribuțiile domnului Mircea Lucescu pentru fotbalul turc, atât la nivel național, cât și la nivel de club, nu vor fi niciodată uitate și vor fi mereu amintite cu laude”

A Millî Takımımızın ve Romanya Millî Takımının eski teknik direktörü Mircea Lucescu, kalbiyle ilgili yaşadığı bir dizi rahatsızlık sonrası tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybetti.

34 yaşında başladığı antrenörlük kariyerinde elde ettiği başarılarla dünyanın en çok… pic.twitter.com/NHCu7fUWHF

— TFF (@TFF_Org) April 7, 2026

L’Equipe: “Mircea Lucescu a fost un fenomen al longevității”

En proie à des soucis de santé et hospitalisé en mars, l’ancien sélectionneur de la Roumanie Mircea Lucescu est mort à 80 ans. Phénomène de longévité, il a entraîné dans une quinzaine de clubs depuis 1980. https://t.co/iHTL1PX3KT pic.twitter.com/9MmbaPJH6Z

— L’Équipe (@lequipe) April 7, 2026

Simona Halep: “Fotbalul românesc a pierdut mai mult decât un antrenor. A pierdut o viață dedicată, o poveste scrisă cu pasiune, sacrificiu și o dragoste rară pentru acest sport”

Alex Chipciu: “Vă mulțumim pentru moștenirea lăsată“

Lisav Eissat: “Sunt oameni care nu doar trec prin viața ta, ci lasă o amprentă pentru totdeauna”

PAOK Salonic: “Un antrenor legendar. Un om mare. Suntem alături de Răzvan”

Rapid: “Cuvintele sunt prea mici pentru un nume atât de mare”

Galatasaray: “Mircea Lucescu este cel care a adus încă o cupă europeană în țara noastră”

Dinamo Kiev: “Numele lui Mircea Lucescu este pentru totdeauna gravat în istoria clubului nostru”

Dinamo: “Lumea fotbalului românesc este mai săracă”

Besiktas: “Cu tristețe am aflat că arhitectul titlului nostru din 2003 a murit”

Adrian Mutu: “Ne-a reprezentat cu cinste pe oriunde a fost”

“Eu personal nu l-am avut antrenor, dar a fost poate cel mai mare antrenor pe care l-a avut România până acum. Care ne-a reprezentat cu cinste pe oriunde a fost.

Eu am ajuns în Italia imediat după plecarea lui de la Inter. Un punct de reper pentru fotbalul românesc, toți ne dorim să avem cariera și performanțele lui în fotbal”, a spus Mutu, citat de digisport.ro.

Răzvan Burleanu: “Drum lin printre stele, Domnule Lucescu”

“Este o zi neagră pentru România și pentru fotbalul mondial. Ne-a părăsit un om care a trăit prin și pentru fotbal în fiecare secundă a existenței sale. Mircea Lucescu nu a fost doar un antrenor, ci un profesor de viață pentru generații întregi de jucători. A fost un om care a iubit acest sport mai mult decât orice în viață, iar impactul său asupra fotbalului nostru este incomensurabil.

În aceste momente de grea încercare, gândurile noastre se îndreaptă către familia îndurerată. Rămânem cu lecțiile sale, cu eleganța domniei sale și cu un gol imens care nu va putea fi umplut niciodată. Drum lin printre stele, Domnule Lucescu”, a declarat Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, după decesul lui Mircea Lucescu.