Home | Fotbal | Echipa naţională | Mircea Lucescu va fi înmormântat la cimitirul Bellu. Detalii despre funeraliile fostului selecţioner al României

Mircea Lucescu va fi înmormântat la cimitirul Bellu. Detalii despre funeraliile fostului selecţioner al României

Bogdan Stănescu Publicat: 7 aprilie 2026, 23:14

Comentarii
Mircea Lucescu a murit / Sport Pictures

Fostul selecţioner al României, Mircea Lucescu, va fi înmormântat la cimitirul Bellu, acolo unde îşi găsesc locul de veci numeroase personalităţi ale ţării noastre, printre care Mihai Eminescu, Nicolae Iorga, Ion Luca Caragiale, Nichita Stănescu, Toma Caragiu, Amza Pellea şi mulţi, mulţi alţii.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Familia Lucescu are un cavou în cimitirul Bellu. Trupul neînsufleţit al lui Mircea Lucescu va fi depus la Arena Naţională miercuri după-amiază, acolo unde va sta toată ziua de joi. Vineri, trupul neînsufleţit al lui Mircea Lucescu va merge la Biserica Sfântul Elefterie. Înmormântarea ar urma să aibă loc vineri. Fostul selecţioner al României, Mircea Lucescu, a decedat marţi, la vârsta de 80 de ani.

Mircea Lucescu, unul dintre cei mai titrați antrenori din istorie

Cu o carieră impresionantă în spate, Mircea Lucescu a rămas în istoria fotbalului drept unul dintre cei mai titrați antrenori, câștigând numeroase trofee în cei peste 30 de ani de activitate.

În 1978 și-a început cariera de antrenor la Corvinul Hunedoara, iar în 1981 se afla deja la primul mandat în calitate de selecționer al echipei naționale de fotbal a României.

De atunci, „Il Luce” a mai antrenat Dinamo București, Pisa, Brescia, Reggiana, Rapid București, Inter, Galatasaray, Beșiktaș, Șahtior Donețk (cu care a și câștigat cele mai multe trofee), Zenit St. Petersburg, naționala Turciei, Dinamo Kiev, ca mai apoi să revină pentru o a doua oară pe banca selecționatei României.

Reclamă
Reclamă

După ce a reușit să promoveze România în Nations League B, Mircea Lucescu a jucat baraj cu naționala României, însă tricolorii au pierdut contra Turciei, scor 1-0.

  • 35 de trofee a câștigat Mircea Lucescu în calitate de antrenor

Cariera de fotbalist, legată de Dinamo București

Extremă dreaptă de profesie, Lucescu a debutat pentru Dinamo la 18 ani, în 1963, dar a fost împrumutat la Ştiinţa Bucureşti după doar trei apariţii în două sezoane.

”Il Luce” a revenit în Ştefan cel Mare în 1967 şi a cucerit la acea vreme şapte titluri de campion alături de dinamovişti (1964, 1965, 1971, 1973, 1975, 1977, 1990), plus o cupă a României (1968).

Reclamă

În 14 ani, alături de Dinamo, Lucescu a bifat 57 de goluri în 250 de partide în prima divizie şi 15 apariţii în cupele europene.

  • 8 trofee a câștigat ca jucător Mircea Lucescu, toate cu Dinamo
  • 70 de selecții și 9 goluri are fostul mijlocaș la prima reprezentativă a României
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Citește și:
„Fratele" lui Mircea Lucescu a dezvăluit singurul lucru pe care lumea trebuie să îl știe despre regretatul antrenor
