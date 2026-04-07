Mircea Lucescu va fi înmormântat la cimitirul Bellu. Detalii despre funeraliile fostului selecţioner al României

Fostul selecţioner al României, Mircea Lucescu, va fi înmormântat la cimitirul Bellu, acolo unde îşi găsesc locul de veci numeroase personalităţi ale ţării noastre, printre care Mihai Eminescu, Nicolae Iorga, Ion Luca Caragiale, Nichita Stănescu, Toma Caragiu, Amza Pellea şi mulţi, mulţi alţii.

Familia Lucescu are un cavou în cimitirul Bellu. Trupul neînsufleţit al lui Mircea Lucescu va fi depus la Arena Naţională miercuri după-amiază, acolo unde va sta toată ziua de joi. Vineri, trupul neînsufleţit al lui Mircea Lucescu va merge la Biserica Sfântul Elefterie. Înmormântarea ar urma să aibă loc vineri. Fostul selecţioner al României, Mircea Lucescu, a decedat marţi, la vârsta de 80 de ani.

Mircea Lucescu, unul dintre cei mai titrați antrenori din istorie

Cu o carieră impresionantă în spate, Mircea Lucescu a rămas în istoria fotbalului drept unul dintre cei mai titrați antrenori, câștigând numeroase trofee în cei peste 30 de ani de activitate.

În 1978 și-a început cariera de antrenor la Corvinul Hunedoara, iar în 1981 se afla deja la primul mandat în calitate de selecționer al echipei naționale de fotbal a României.

De atunci, „Il Luce” a mai antrenat Dinamo București, Pisa, Brescia, Reggiana, Rapid București, Inter, Galatasaray, Beșiktaș, Șahtior Donețk (cu care a și câștigat cele mai multe trofee), Zenit St. Petersburg, naționala Turciei, Dinamo Kiev, ca mai apoi să revină pentru o a doua oară pe banca selecționatei României.