Dramă în fotbalul românesc. S-a stins unul dintre acționarii din Liga 1

Radu Constantin Publicat: 7 aprilie 2026, 11:44

Imagine din meciul Universitatea Craiova - CFR Cluj - Sport Pictures

Clubul CFR Cluj a anunțat, marți dimineață, o veste tristă pentru întreaga comunitate vișinie. Peter Pal, unul dintre acționarii formației din Gruia, s-a stins din viață la vârsta de 63 de ani.

Acesta a fost o figură importantă în cadrul clubului, fiind de-a lungul timpului membru al Consiliului de Administrație, dar și un susținător apropiat al echipei.

Anunțul oficial a fost făcut de club prin intermediul rețelelor de socializare, unde reprezentanții grupării și-au exprimat regretul pentru pierderea suferită.

„Clubul CFR 1907 Cluj îşi exprimă regretul şi profunda tristeţe pentru trecerea la cele veşnice a lui Péter Pál, unul dintre acţionarii clubului, fost membru al Consiliului de Administraţie şi un apropiat suporter al echipei noastre, care s-a stins din viaţă la vârsta de 63 de ani. Condoleanţe familiei îndurerate! Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a fost mesajul transmis de CFR Cluj.

