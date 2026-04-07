Mircea Lucescu a murit la 80 de ani! Doliu în fotbalul românesc și mondial

Daniel Işvanca Publicat: 7 aprilie 2026, 20:54

Mircea Lucescu a murit la 80 de ani! Doliu în fotbalul românesc și mondial

Mircea Lucescu

Mircea Lucescu, cel care a ocupat în ultima parte a carierei de antrenor funcția de selecționer al României, a murit marți, 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani.

Fostul mare tehnician român a avut mari probleme de sănătate încă de duminica trecută (29 martie), când i s-a făcut rău în cadrul ședinței tehnice din cadrul cantonamentului echipei naționale.

Mircea Lucescu a murit la 80 de ani

Sportul românesc a primit o lovitură cumplită, după ce Mircea Lucescu a murit la vârsta de 80 de ani. Starea acestuia de sănătate s-a agravat rapid în cursul zilei de vineri, când a suferit un infarct, el fiind internat la Spitalul Universitar din București, loc de unde ar fi trebuit externat vineri dimineață.

Dacă sâmbătă lucrurile mergeau spre bine, situaţia a devenit critică în noaptea de sâmbătă spre duminică, „Il Luce” ajungând la Terapie Intensivă şi apoi în comă.

Duminică, Lucescu a fost vizitat de familia sa, soția Neli, nepotul Matei, dar și fiul Răzvan fiind alături de el în momentele dificile. Luni, medicii care s-au ocupat de Lucescu luaseră decizia să fie supus unei intervenții chirurgicale ECMO, care presupune pe scurt plantarea unui plămân artificial.

Cu toate acestea, un CT efectuat marți a relevat mai multe probleme cardiace ale fostului selecționer, motiv pentru care operația la care trebuia să fie supus Lucescu nu a mai avut loc. În cursul aceleiași zile, antrenorul a murit la 80 de ani.

Mircea Lucescu a avut mari probleme de sănătate și înaintea barajului cu Turcia

Finalul anului 2025 și începutul anului 2026 au fost de asemenea dificile pentru fostul selecționer al României, care s-a luptat și atunci cu probleme mari de sănătate, fiind chiar în pericol de a rata barajul cu Turcia.

Acesta a făcut însă tot posibilul pentru a reveni pe bancă, dar deznodământul barajului cu Turcia a fost unul care probabil că a avut o influență negativă asupra stării de spirit, dar mai ales de sănătate a selecționerului.

Mircea Lucescu, unul dintre cei mai titrați antrenori din istorie

Cu o carieră impresionantă în spate, Mircea Lucescu a rămas în istoria fotbalului drept unul dintre cei mai titrați antrenori, câștigând numeroase trofee în cei peste 30 de ani de activitate.

În 1978 și-a început cariera de antrenor la Corvinul Hunedoara, iar în 1981 se afla deja la primul mandat în calitate de selecționer al echipei naționale de fotbal a României.

De atunci, „Il Luce” a mai antrenat Dinamo București, Pisa, Brescia, Reggiana, Rapid București, Inter, Galatasaray, Beșiktaș, Șahtior Donețk (cu care a și câștigat cele mai multe trofee), Zenit St. Petersburg, naționala Turciei, Dinamo Kiev, ca mai apoi să revină pentru o a doua oară pe banca selecționatei României.

După ce a reușit să promoveze România în Nations League B, Mircea Lucescu a jucat baraj cu naționala României, însă tricolorii au pierdut contra Turciei, scor 1-0.

35 de trofee a câștigat Mircea Lucescu în calitate de antrenor

Cariera de fotbalist, legată de Dinamo București

Extremă dreaptă de profesie, Lucescu a debutat pentru Dinamo la 18 ani, în 1963, dar a fost împrumutat la Ştiinţa Bucureşti după doar trei apariţii în două sezoane.

”Il Luce” a revenit în Ştefan cel Mare în 1967 şi a cucerit la acea vreme şapte titluri de campion alături de dinamovişti (1964, 1965, 1971, 1973, 1975, 1977, 1990), plus o cupă a României (1968).

În 14 ani, alături de Dinamo, Lucescu a bifat 57 de goluri în 250 de partide în prima divizie şi 15 apariţii în cupele europene.

8 trofee a câștigat ca jucător Mircea Lucescu, toate cu Dinamo

70 de selecții și 9 goluri are fostul mijlocaș la prima reprezentativă a României

