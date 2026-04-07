Mircea Lucescu a murit la 80 de ani! Doliu în fotbalul românesc și mondial

Mircea Lucescu, cel care a ocupat în ultima parte a carierei de antrenor funcția de selecționer al României, a murit marți, 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fostul mare tehnician român a avut mari probleme de sănătate încă de duminica trecută (29 martie), când i s-a făcut rău în cadrul ședinței tehnice din cadrul cantonamentului echipei naționale.

Sportul românesc a primit o lovitură cumplită, după ce Mircea Lucescu a murit la vârsta de 80 de ani. Starea acestuia de sănătate s-a agravat rapid în cursul zilei de vineri, când a suferit un infarct, el fiind internat la Spitalul Universitar din București, loc de unde ar fi trebuit externat vineri dimineață.

Dacă sâmbătă lucrurile mergeau spre bine, situaţia a devenit critică în noaptea de sâmbătă spre duminică, „Il Luce” ajungând la Terapie Intensivă şi apoi în comă.

Duminică, Lucescu a fost vizitat de familia sa, soția Neli, nepotul Matei, dar și fiul Răzvan fiind alături de el în momentele dificile. Luni, medicii care s-au ocupat de Lucescu luaseră decizia să fie supus unei intervenții chirurgicale ECMO, care presupune pe scurt plantarea unui plămân artificial.