Colegul lui Mircea Lucescu de la naţională a plâns în hohote când a auzit de deces: “Cel mai mare om”

Liţă Dumitru (76 de ani), coleg în naţionala României cu Mircea Lucescu, a plâns în hohote când a auzit de decesul fostului selecţioner. Liţă Dumitru şi Mircea Lucescu s-au aflat în echipa României care a participat la Campionatul Mondial din 1970, din Mexic. Naţionala României era antrenată atunci de Angelo Niculescu.
Liţă Dumitru l-a numit pe bunul său prieten, Mircea Lucescu, “cel mai mare antrenor”.
“A fost un mare om! Un bun coleg (n.r: cu lacrimi în ochi). Era un tip căruia îi plăcea să ne strângem lângă el. Noi mergeam, mai beam o bere, puneam la cale, cu antrenamentul, cu jocul. Timpul pe el l-a răsplătit în ceea ce priveşte profesia. A fost un profesionist în ceea ce priveşte fotbalul. Îl consider pe Lucescu unul dintre cei mai mari antrenori pe care i-a avut România.
Ce Iordănescu, ce Ienei, poate nea Angelo (n.r: Niculescu). Pişti Kovacs nici atât.
Mi-a fost coleg, bă, tată, dar nu coleg, prieten (n.r: plânge în hohote).
Cel mai mare antrenor, cel mai mare om care a existat vreodată în România. Dumnezeu îi ia pe ăia buni. El a făcut parte din oamenii buni ai societăţii. A iubit fotbalul şi fotbalul l-a omorât”, a declarat Liţă Dumitru în exclusivitate pentru AntenaSport.
Mircea Lucescu a decedat la vârsta de 80 de ani
Mircea Lucescu, cel care a ocupat în ultima parte a carierei de antrenor funcția de selecționer al României, a murit marți, 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani.
Fostul mare tehnician român a avut mari probleme de sănătate încă de duminica trecută (29 martie), când i s-a făcut rău în cadrul ședinței tehnice din cadrul cantonamentului echipei naționale.
Sportul românesc a primit o lovitură cumplită, după ce Mircea Lucescu a murit la vârsta de 80 de ani. Starea acestuia de sănătate s-a agravat rapid în cursul zilei de vineri, când a suferit un infarct, el fiind internat la Spitalul Universitar din București, loc de unde ar fi trebuit externat vineri dimineață.
Dacă sâmbătă lucrurile mergeau spre bine, situaţia a devenit critică în noaptea de sâmbătă spre duminică, „Il Luce” ajungând la Terapie Intensivă şi apoi în comă.
Duminică, Lucescu a fost vizitat de familia sa, soția Neli, nepotul Matei, dar și fiul Răzvan fiind alături de el în momentele dificile. Luni, medicii care s-au ocupat de Lucescu luaseră decizia să fie supus unei intervenții chirurgicale ECMO, care presupune pe scurt plantarea unui plămân artificial.
Cu toate acestea, un CT efectuat marți a relevat mai multe probleme cardiace ale fostului selecționer, motiv pentru care operația la care trebuia să fie supus Lucescu nu a mai avut loc. În cursul aceleiași zile, antrenorul a murit la 80 de ani.
