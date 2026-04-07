Colegul lui Mircea Lucescu de la naţională a plâns în hohote când a auzit de deces: “Cel mai mare om”

Mircea Lucescu (primul din dreapta), la Mondialul din 1970 / Arhiva personala Mircea Lucescu

Liţă Dumitru (76 de ani), coleg în naţionala României cu Mircea Lucescu, a plâns în hohote când a auzit de decesul fostului selecţioner. Liţă Dumitru şi Mircea Lucescu s-au aflat în echipa României care a participat la Campionatul Mondial din 1970, din Mexic. Naţionala României era antrenată atunci de Angelo Niculescu.

Liţă Dumitru l-a numit pe bunul său prieten, Mircea Lucescu, “cel mai mare antrenor”.

Liţă Dumitru a plâns în hohote când a aflat de decesul lui Mircea Lucescu: “Cel mai mare antrenor”

“A fost un mare om! Un bun coleg (n.r: cu lacrimi în ochi). Era un tip căruia îi plăcea să ne strângem lângă el. Noi mergeam, mai beam o bere, puneam la cale, cu antrenamentul, cu jocul. Timpul pe el l-a răsplătit în ceea ce priveşte profesia. A fost un profesionist în ceea ce priveşte fotbalul. Îl consider pe Lucescu unul dintre cei mai mari antrenori pe care i-a avut România.

Ce Iordănescu, ce Ienei, poate nea Angelo (n.r: Niculescu). Pişti Kovacs nici atât.

Mi-a fost coleg, bă, tată, dar nu coleg, prieten (n.r: plânge în hohote).