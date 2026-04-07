Ianis Hagi, reacţie emoţionantă după ce Mircea Lucescu a murit: “Cu inima grea scriu aceste rânduri…”

Ianis Hagi (27 de ani) a postat o scrisoare emoţionantă pe contul lui de Instagram după ce fostul selecţioner al României, Mircea Lucescu, a decedat la vârsta de 80 de ani.

Mircea Lucescu a antrenat Generaţia de Suflet, din care face parte şi Ianis Hagi, în perioada august 2024 – aprilie 2026.

Ianis Hagi, după decesul lui Mircea Lucescu: “Aţi fost mai mult decât un antrenor. Un mentor, un sprijin și un om care a modelat destine”

“Dragă nea Mircea,

Cu inima grea scriu aceste rânduri…

Ați fost mai mult decât un antrenor: un mentor, un sprijin și un om care a modelat destine. Nu doar pe al meu, ci al unei întregi generații. Iar golul lăsat de plecarea dumneavoastră nu va putea fi umplut niciodată.

Pentru mine nu ați fost doar o legendă a fotbalului românesc, ci omul care a crezut în mine atunci când poate nici eu nu o făceam pe deplin. Dumneavoastră m-ați făcut căpitanul naționalei, mi-ați oferit o onoare pe care o voi purta în suflet toată viața.

Eu și familia mea v-am iubit și v-am respectat profund, pentru tot ceea ce ați fost și pentru tot ceea ce ne-ați oferit.

Sunt convins că, acolo unde sunteți acum, continuați să trăiți aceeași pasiune, să conduceți, să inspirați, așa cum ați făcut-o mereu.

Vă mulțumesc din suflet pentru tot. Pentru încredere, pentru lecții, pentru onoarea de a vă fi aproape.

Drum lin, domnule Mircea Lucescu. Nu vă voi uita niciodată”, a scris Ianis Hagi, pe contul lui de Instagram.



Mircea Lucescu a murit la 80 de ani! Doliu în fotbalul românesc și mondial

Mircea Lucescu, cel care a ocupat în ultima parte a carierei de antrenor funcția de selecționer al României, a murit marți, 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani.