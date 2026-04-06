Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului

Dan Nistor (37 de ani) a avut o ieşire neaşteptată în decor atunci când a ales să vorbească despre jucătorii Rapidului, despre care crede că “îşi bat joc” de clubul condus de Dan Şucu.

Ulterior, preşedintele lui U Cluj, Radu Constantea, a ţinut să-l pună la punct pe veteranul “Şepcilor Roşii”, care a fost avertizat să îşi vadă de echipa lui, care e pe primul loc în Liga 1, după cele 3 victorii consecutive adunate în play-off.

Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor

”Analiza nu ar trebui să o facă nici Dan Nistor și nici altcineva. Nu ar trebui să ne intereseze salariile sau evoluția altor cluburi.

Nu trebuia să facă asta. A greșit aici Nistor. Nu cred că ar trebui să fie deranjat, ci doar să fie bucuros pentru victorie. Sunt lucruri interne”, a spus Radu Constantea, citat de digisport.ro.

Declaraţiile tari ale lui Dan Nistor

”Ne bucurăm că am câștigat cele trei puncte, erau foarte importante pentru noi. Avem o serie de nouă victorii consecutive, dacă nu mă înșel. Avem trei din trei în play-off, suntem pe drumul cel bun.