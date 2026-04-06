Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului

Dan Nistor (37 de ani) a avut o ieşire neaşteptată în decor atunci când a ales să vorbească despre jucătorii Rapidului, despre care crede că “îşi bat joc” de clubul condus de Dan Şucu.
Ulterior, preşedintele lui U Cluj, Radu Constantea, a ţinut să-l pună la punct pe veteranul “Şepcilor Roşii”, care a fost avertizat să îşi vadă de echipa lui, care e pe primul loc în Liga 1, după cele 3 victorii consecutive adunate în play-off.
Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor
”Analiza nu ar trebui să o facă nici Dan Nistor și nici altcineva. Nu ar trebui să ne intereseze salariile sau evoluția altor cluburi.
Nu trebuia să facă asta. A greșit aici Nistor. Nu cred că ar trebui să fie deranjat, ci doar să fie bucuros pentru victorie. Sunt lucruri interne”, a spus Radu Constantea, citat de digisport.ro.
Declaraţiile tari ale lui Dan Nistor
”Ne bucurăm că am câștigat cele trei puncte, erau foarte importante pentru noi. Avem o serie de nouă victorii consecutive, dacă nu mă înșel. Avem trei din trei în play-off, suntem pe drumul cel bun.
Se mai întâmplă și astfel de meciuri, poate am intrat puțin relaxați, am crezut că jocul se va câștiga de la început, dar ne bucurăm că am revenit la final.
N-aș vrea să fiu răutăcios cu cei de la Rapid, dar la ce salarii au și la ce bani se investesc aici, mi se pare că unii jucători își bat joc. Nu prea-mi plac chestiile astea. Așa, superficiali, din punctul meu de vedere. Așa cred eu. Nu că-i cert, cu ghilimelele de rigoare, mi se pare, nu știu… E problema lor”, a spus Dan Nistor, la finalul partidei.
