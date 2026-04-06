Cine este Marius Andronache, medicul cardiolog adus de Răzvan din Franța să-l trateze pe Mircea Lucescu

La Spitalul Universitar a avut loc o şedinţă a medicilor la care a participat şi familia lui Mircea Lucescu. În urma şedinţei a fost emis şi un comunicat. Potrivit ultimelor informaţii oficiale Mircea Lucescu ar urma să fie supus unei noi intervenții chirurgicale, iar la întrunirea de luni a participat și un medic cardiolog din Franța, venit la cererea familiei Lucescu.
„În cursul zilei de astăzi a avut loc întrunirea echipelor medicale care îl îngrijesc pe dl Mircea Lucescu (cardiologie, ati, chirurgie cardiacă, hematologie), împreună cu un medic cardiolog român care activează în Franţa, la solicitarea familiei.
În cursul zilei de mâine starea pacientului va fi reevaluată şi se va lua în calcul posibilitatea unei intervenţii invazive, de montare a unui sistem de asistare mecanică cardiacă (ECMO)”, au transmis luni cei de la Spitalul Universitar.
Medicul român care activează Franța ar fi Marius Andronache, potrivit gsp.ro.
Conform site-ului oficial al Spitalului Monza, medicul solicitat de familia lui Mircea Lucescu, are o experiență deosebită. „Dr. Marius Andronache este medic primar cardiolog având competență în Aritmologie/Electrofiziologie la Spitalul MONZA ARES din Cluj Napoca. În cadrul activității sale ca medic primar în Franța, dr. Marius Andronache a efectuat:
– Peste 600 de studii electrofiziologice de diagnostic
– Peste 3.500 de ablații prin radiofrecvență (Ablații ale Fibrilației atriale cu sistem 3D, ablații prin crioenergie, Ablații ale tahicardiilor ventriculare cu sistem 3D, ablații ale tahicardiilor supraventriculare)
– 20 de ocluzii percutane cu sistem Amplatzer ale auriculei G
– Peste 25 de implantări de pace-makere
– 5 implantări de defibrilatoare cardiace
Dr. Marius Andronache este membru al Societății Române de Cardiologie, Societății Române de Stimulare Cardiacă și Electrofiziologie, Societății Române de Reanimare. A publicat zeci de lucrări și articole științifice în reviste de specialitate din țară și străinătate”, sunt datele oficiale legate de medic.
- Ce este ECMO. Mircea Lucescu va fi supus unei intervenţii care implică montarea unui sistem de asistare mecanică cardiacă
- “Să întoarcem spatele conflictelor” Ion Ţiriac Jr, discurs manifest din România, pentru 110 ţări!
- Anunţ de ultimă oră făcut de Spitalul Universitar despre Mircea Lucescu: “Întâlnire complexă a personalului medical”
- Campionii României, alături de Mircea Lucescu. Simona Halep, mesaj din toată inima pentru “Il Luce”
- Ion Ţiriac investeşte 100 de milioane de euro în locul lui de suflet din România! Decizia luată de miliardar