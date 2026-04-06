Cine este Marius Andronache, medicul cardiolog adus de Răzvan din Franța să-l trateze pe Mircea Lucescu

La Spitalul Universitar a avut loc o şedinţă a medicilor la care a participat şi familia lui Mircea Lucescu. În urma şedinţei a fost emis şi un comunicat. Potrivit ultimelor informaţii oficiale Mircea Lucescu ar urma să fie supus unei noi intervenții chirurgicale, iar la întrunirea de luni a participat și un medic cardiolog din Franța, venit la cererea familiei Lucescu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„În cursul zilei de astăzi a avut loc întrunirea echipelor medicale care îl îngrijesc pe dl Mircea Lucescu (cardiologie, ati, chirurgie cardiacă, hematologie), împreună cu un medic cardiolog român care activează în Franţa, la solicitarea familiei.

În cursul zilei de mâine starea pacientului va fi reevaluată şi se va lua în calcul posibilitatea unei intervenţii invazive, de montare a unui sistem de asistare mecanică cardiacă (ECMO)”, au transmis luni cei de la Spitalul Universitar.

Medicul român care activează Franța ar fi Marius Andronache, potrivit gsp.ro.

Conform site-ului oficial al Spitalului Monza, medicul solicitat de familia lui Mircea Lucescu, are o experiență deosebită. „Dr. Marius Andronache este medic primar cardiolog având competență în Aritmologie/Electrofiziologie la Spitalul MONZA ARES din Cluj Napoca. În cadrul activității sale ca medic primar în Franța, dr. Marius Andronache a efectuat: