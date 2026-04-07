Mihai Stoichiță a aflat de moartea lui Mircea Lucescu și a venit la spital. Gestul oficialului FRF

Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF și omul care l-a vizitat constant pe Mircea Lucescu de când situația sa medicală s-a agravat, a ajuns la Spitalul Universitar de Urgență București după moartea fostului selecționer.

Oficialul, însoțit de Gabriel Bodescu, secretarul general adjunct al FRF, dar și de fostul fotbalist Liviu Ganea, a a aprins o lumânare în fața spitalului.

Mircea Lucescu a murit la 80 de ani la capătul unei perioade în care s-a confruntat cu probleme medicale constante. Internat la Spitalul Universitar pe 29 martie, la scurt timp după barajul României cu Turcia, fostul selecționer se afla de duminică dimineața în comă indusă după ce starea sa s-a agravat, iar în seara zilei de marți organismul său a cedat.

Vestea tragică a generat numeroase reacții atât din străinătate, cât și din țară, unde mai multe personaje din fotbal și nu numai au vorbit la superlativ despre omul care a fost “Il Luce”. Pe lângă toate mesajele din mediul online, doi oficiali FRF și-au făcut apariția la Spitalul Universitar, acolo unde fostul selecționer a fost internat de pe 29 martie, de când i s-a făcut rău în cantonamentul naționalei.

Mihai Stoichiță și Gabriel Bodescu au ajuns marți seara la instituția medicală și au aprins o lumânare. “Dumnezeu să-l odihnească“, a fost mesajul firesc transmis de directorul tehnic FRF.