Singurul vinovat găsit de Mircea Lucescu la CFR Cluj, după eliminarea ruşinoasă din Cupa României: "A compromis rezultatul!" - Antena Sport

Gazdele au intrat la pauză în avantaj, după şutul lui Lică, din minutul 43. Marius Coman a majorat avantajul hunedorenilor în minutul 50, iar în minutul 67 Pîrvulescu a înscris cel mai frumos gol al meciului cu un şut superb la vinclu. Scorul final a fost marcat de Pop, care a închis tabela marcând cu o lovitură de cap la în ultimul minut, 90+2. Corvinul a învins-o pe CFR cu 4-0 şi va juca în semifinale cu învingătoarea din partida FCU Craiova – FC Voluntari.

Adi Mutu a vorbit despre demisie după umilinţa din Corvinul – CFR Cluj 4-0

Mutu era devastat la finalul meciului, după cel de-al patrulea gol înscris de divizionara secundă. Antrenorului de la CFR Cluj nu îi venea să creadă ce a păţit!

„Am venit din respect pentru voi, ai întrebări? Dă-i drumul! (n.r. s-a răstit la reporter, cel care îl lăsase să tragă concluziile fără să îi pună vreo întrebare).

A fost roşu clar, i-a spar nasul, nu avem ce să reproşăm. Am venit aici din respect pentru dumneavoastră, un meci fără istoric pentru noi. În seara asta am fost penibili, mai rău decât să fim penibili nu se poate.

Azi echipa trebuia să joace în 10 la fel, jucam împotriva unei echipe de liga a doua cu spirit. Puteau să joace şi fără antrenor pe bancă. Am avut o problemă de atitudine şi abordare încă de după meciul cu Sepsi. Nu am ce să spun mai multe. Dacă vă întrebaţi de ceva, să ştiţi că mă gândesc şi anunţ mâine. În momentul ăsta mă simt umilit, nu se poate să termin aşa cu o echipă care are bugetul cât trei jucători de-ai noştri. Mă simt umilit, nu cred că aş putea să îi iert pe băieţi. Când văd că nu respect, nu am puterea să îi ier în momentul ăsta.

În cariera mea de jucător şi antrenor, e o chestiune de abordare. O să mă gândesc în seara asta şi mâine va anunţa clubul ce se întâmplă„, a declarat Adi Mutu la digisport.ro.