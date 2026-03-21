„De neimaginat!” Seara în care Kostadinov, intrat clandestin în Franța, a pus Bulgaria pe harta fotbalului

În 1994, la Mondialul din Statele Unite, Bulgaria a dat peste cap lumea fotbalului. Vecinii noștri au învins, printre altele, Argentina și Germania și s-au oprit abia în semifinalele turneului. În același an, Hristo Stoichkov a primit „Balonul de Aur”.

Dar povestea Bulgariei putea foarte ușor să nu existe: în toamna lui 1993, șansele ei de calificare la Campionatul Mondial erau de-o șchioapă.

Contextul: o grupă aproape imposibilă

În preliminariile europene, Bulgaria a picat într-o grupă inabordabilă la o primă strigare, cu Suedia, Franța, Austria, Finlanda și Israel. Cu o generație de excepție, bulgarii au câștigat primul meci din grupă, acasă cu Franța, 2-0. Dar apoi lucrurile n-au mers grozav pentru ei, printre altele, cu o înfrângere în Austria și un egal acasă în fața Israelului.

Franța și Suedia au dominat seria, iar pe 8 septembrie 1993, după ce „cocoșii” au câștigat cu 2-0 în Finlanda, soarta grupei era ca și pecetluită. Suedia și Franța păreau să meargă la braț spre Mondialul de peste ocean. Francezii mai aveau nevoie doar de un punct în două meciuri acasă, cu Israel și Bulgaria, o formalitate cel puțin pe hârtie.

Francezii și optimismul exagerat: „Calificați”/ „Să înceapă petrecerea!”

De altfel, înaintea meciului cu Israel, de pe 13 octombrie 1993, revista franceză Le Sport scria chiar pe copertă: „Calificați!”. Pe atunci, Israel era una dintre cele mai slabe echipe naționale din Europa. Ocupa doar locul 71 în clasamentul FIFA și nu mai câștigase un meci de mai bine de un an, așa că optimismul francezilor era pe undeva justificat. „Cocoșii” aveau chiar rezervări la un club de noapte în Paris, unde ar fi urmat marea petrecere.