„De neimaginat!” Seara în care Kostadinov, intrat clandestin în Franța, a pus Bulgaria pe harta fotbalului

În 1994, la Mondialul din Statele Unite, Bulgaria a dat peste cap lumea fotbalului. Vecinii noștri au învins, printre altele, Argentina și Germania și s-au oprit abia în semifinalele turneului. În același an, Hristo Stoichkov a primit „Balonul de Aur”.
Dar povestea Bulgariei putea foarte ușor să nu existe: în toamna lui 1993, șansele ei de calificare la Campionatul Mondial erau de-o șchioapă.
Contextul: o grupă aproape imposibilă
În preliminariile europene, Bulgaria a picat într-o grupă inabordabilă la o primă strigare, cu Suedia, Franța, Austria, Finlanda și Israel. Cu o generație de excepție, bulgarii au câștigat primul meci din grupă, acasă cu Franța, 2-0. Dar apoi lucrurile n-au mers grozav pentru ei, printre altele, cu o înfrângere în Austria și un egal acasă în fața Israelului.
Franța și Suedia au dominat seria, iar pe 8 septembrie 1993, după ce „cocoșii” au câștigat cu 2-0 în Finlanda, soarta grupei era ca și pecetluită. Suedia și Franța păreau să meargă la braț spre Mondialul de peste ocean. Francezii mai aveau nevoie doar de un punct în două meciuri acasă, cu Israel și Bulgaria, o formalitate cel puțin pe hârtie.
Francezii și optimismul exagerat: „Calificați”/ „Să înceapă petrecerea!”
De altfel, înaintea meciului cu Israel, de pe 13 octombrie 1993, revista franceză Le Sport scria chiar pe copertă: „Calificați!”. Pe atunci, Israel era una dintre cele mai slabe echipe naționale din Europa. Ocupa doar locul 71 în clasamentul FIFA și nu mai câștigase un meci de mai bine de un an, așa că optimismul francezilor era pe undeva justificat. „Cocoșii” aveau chiar rezervări la un club de noapte în Paris, unde ar fi urmat marea petrecere.
„Să înceapă petrecerea” a fost, de altfel, și motto-ul afișului de meci cu Israel. Doar că lucrurile au luat o întorsătură nebănuită de nimeni. Deși Israel a deschis scorul, Franța a întors și a condus cu 2-1 până în minutul 83, când Berkovich a egalat. Chiar și așa, calificarea stătea încă în picioare. Doar că, în minutul 90, Atar a dat lovitura. 2-3 și selecționerul Franței, Gérard Houllier, a izbucnit: „N-avem nicio scuză!”.
Bulgarii: „Jucau pentru egal, i-am simțit speriați!”
În ciuda eșecului rușinos și neașteptat, pentru Franța rămânea meciul cu Bulgaria. Pe 17 noiembrie 1993, echipa lui Houllier avea nevoie, din nou, doar de un egal pentru a-și asigura prezența în America. Adversarul, Bulgaria, era însă de un alt calibru, cu nume grele în echipă, precum Stoichkov, Kostadinov, Letchkov ori Lyuboslav Penev.
Pe Parc des Princes, Eric Cantona a deschis scorul, în minutul 31, dar Emil Kostadinov a egalat peste numai șase minute, cu o lovitură de cap impecabilă. Mirosind pericolul și tremurând pentru calificarea care părea deja obținută, francezii s-au retras în apărare. „Jucau pentru egal, i-am simțit că sunt speriați”, povestea Hristo Stoichkov.
Eroarea lui Ginola și golul istoric al lui Emil Kostadinov
Apoi a venit minutul 90. Când francezii au primit o lovitură liberă, în apropiere de colțul terenului advers, Guerin a jucat scurt cu Ginola, cu scopul de a ține de minge și a „omorî” secundele. Numai că Ginola, care intrase pe gazon în minutul 69, a vrut să-i surprindă pe bulgari și să forțeze un gol. A luat mingea, a driblat scurt un adversar și a centrat spre careu. Extrem de slab, însă.
Mingea a ajuns la Kremenliev, pe partea opusă, iar de acolo bulgarii au declanșat un contraatac letal. Din câteva pase, balonul a ajuns la același Kostadinov, care a controlat excelent și apoi a trimis mingea sub bara porții lui Lama, dintr-un unghi aparent imposibil. 2-1 pentru Bulgaria, care obținea o calificare la care nici nu prea mai visa în urmă cu câteva săptămâni.
Eroul care a intrat clandestin în Franța
Culmea, eroul de pe Parc des Princes, Emil Kostadinov, și colegul Lyuboslav Penev, om important în victoria de la Paris, nici nu ar fi trebuit să fie pe teren în acea zi. Din greșeală, bulgarii uitaseră să le ceară vize celor doi. Norocul lor? Borislav Mihailov și Georgi Georgiev, care evoluau în Franța, la Mulhouse, știau un punct pe unde se putea trece granița ușor! Așa că Penev și Kostadinov au intrat în țară clandestin, cu mașina, au stat în casa lui Georgiev și au plecat spre Paris înaintea meciului, potrivit The Guardian.
Dacă pentru Bulgaria victoria de pe Parc des Princes a fost începutul celei mai frumoase povești din istoria sa fotbalistică, pentru Franța au urmat vremuri tulburi. „De neimaginat”, a scris L’Équipe, după meci, în timp ce altă publicație locală, Libération, a titrat ironic: „Franța s-a calificat pentru Campionatul Mondial din 1998!”. Aluzie la faptul că francezii, ca gazde ale turneului, erau oricum calificați direct la turneul care urma să aibă loc peste cinci ani. Și pe care „cocoșii”, cu Aimé Jacquet pe bancă, aveau să-l câștige, dovadă că, în fotbal, lucrurile se pot schimba rapid.
- Giovanni Becali a găsit vinovații, după ce Dinamo a ajuns la 5 eșecuri la rând. Avertisment pentru „câini”
- Veste cruntă pentru Cristi Chivu! Jucătorul e OUT pentru meciul cu Fiorentina. Ar putea rata și convocarea la națională
- Adrian Mutu l-a taxat pe jucătorul Rapidului, după eșecul cu CFR: „Un transfer ratat”
- Vrea titlul în Liga 1, dar riscă să primească interzis la cupele europene. Ce datorie trebuie plătită
- Csikszereda – Farul, 17:30, LIVE SCORE. Constănţenii vor să urce pe locul 2 în play-out