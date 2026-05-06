“Au fost jefuiţi” Nemţii au izbucnit după ce Bayern nu a primit penalty! Ce spune, de fapt, regulamentul

Cei de la Bayern Munchen au protestat vehement după ce nu au primit penalty la un henţ clar comis în careu de Joao Neves. Întreg stadionul Allianz Arena “a luat foc”, iar fanii lui Bayern s-au revoltat şi pe reţelele sociale.

Totuşi, potrivit regulamentului, nu ar fi trebuit dictat penalty. Regulamentul stipulează că, atunci când un jucător degajează balonul din careu, iar mingea îl loveşte în mână pe un coechipier, din degajare, nu este henţ.

“Cum nu e ăsta penalty?”, “Arată a penalty clar” sau “Bayern a fost jefuită” au fost doar câteva dintre reacţiile de pe X ale fanilor care au susţinut că este henţ.

Au existat însă şi numeroase postări care arătau ce spune, de fapt, regulamentul şi care explicau că Bayern Munchen nu ar fi trebuit să primească penalty, deşi mingea l-a lovit în mod evident în mână pe Joao Neves. Vitinha degajase balonul din careu la faza controversată din minutul 31.

Bayern Munchen a intrat la cabine condusă, 0-1, după golul rapid al lui Dembele, din minutul 3. În turul “nebun” de la Paris, PSG s-a impus cu 5-4, după o partidă incredibilă, una din cele mai spectaculoase din istoria fotbalului. PSG a condus, la un moment dat, în tur cu 5-2!