Gigi Becali, victorie în procesul cu Steaua şi Florin Talpan. Suma uriaşă pe care nu o va mai plăti: “S-a terminat”

Gigi Becali a obţinut o victorie în procesul cu Steaua. “Militarii” l-au dat în judecată pe patronul de la FCSB pentru folosirea ilegaă a mărcii şi numelui “Steaua”, în perioada 2003-2017.
Avocaţii lui Gigi Becali au reuşit, însă, să anuleze despăgubirea în instanţă. Astfel, patronul campioanei nu va mai achita suma de 37 de milioane de euro către CSA Staaua, pe motiv că expertiza nu a fost admisibilă.
Gigi Becali, victorie în procesul cu Steaua
Chiar dacă procesul cu Steaua va continua în instanţă, principala probă a “militarilor” a fost deja stabilită ca fiind una inadmisibilă, în urna unei expertize atestate.
Gigi Becali a oferit şi o primă reacţie despre această victorie. Patronul campioanei a declarat că nu mai există niciun prejudiciu, iar probleme de acum înainte vor fi doar cu martori şi înscrisuri.
“S-a terminat! Nu mai există niciun prejudiciu pentru că ei nu au cerut expertiză, iar expertiza cu care au venit ei la dosar nu este legală. Iar judecătorul astăzi, nu le-a încuviinţat acea expertiză, ea nu mai există în proces. La revedere, s-a terminat! Acum nu mai pot fi decât probe cu martori şi înscrisuri. Martori o să aduc şi eu şi ei, nu e problemă. Unul zice că a vândut trei fulare, altul zice că n-a vândut trei fulare.
Când eu de fapt am fost omul care a băgat bani în fotbal şi el e ăla care a vândut însemne cu Steaua în baza banilor pe care i-am băgat eu în fotbal. Dacă nu făceam performanţe, el nu mai avea ce să mai vândă. Prejudiciul e la mine, ce am vândut eu? Că am pierdut 100.000 pe o maşinuţă pe care o purtam la meciuri? Am acte că am pierdut minimum 100.000 de euro pe asta. De unde atâta prejudiciu? Nu mai există prejudiciu, nu mai există expertiză, iar judecătorul nu i-a dat-o. De acum s-a terminat“, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.
