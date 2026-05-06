PSG – Arsenal, marea finală a Ligii Campionilor din acest sezon! Când va avea loc duelul “de foc”

Imagine de după un duel dintre PSG şi Arsenal

PSG este a doua finalistă a Ligii Campionilor, după ce a învins-o, cu scorul general de 6-5, pe Bayern Munchen. Arsenal îşi aştepta deja finalista, după ce a trecut de Atletico Madrid în semifinale, cu scorul general de 2-1.

Marea finală a Ligii Campionilor, dintre PSG şi Arsenal, se va disputa sâmbătă, 30 mai, de la ora 19:00, la Budapesta.

PSG – Arsenal, finala Ligii Campionilor 2026! Duelul se va disputa la Budapesta, pe 30 mai

După turul “nebun” de la Paris, care s-a încheiat cu scorul de 5-4, returul a adus numai două goluri, marcate de Dembele, în minutul 3 şi Harry Kane, în minutul 90+4. Gazdele au cerut un penalty după un henţ clar comis în careu, în minutul 31, de Joao Neves, dar centralul a refuzat dictarea loviturii de la 11 metri. Regulamentul prevede că, atunci când un jucător degajează o minge din careu, iar balonul îl loveşte în mână pe un coechipier, nu se acordă lovitură de la 11 metri.

Câştigătoarea en-titre, PSG, se va duela cu o echipă care se află pentru prima oară în finala Ligii Campionilor, după o pauză de 20 de ani!

În sezonul trecut, PSG a învins-o în finală cu un neverosimil 5-0 pe Inter, cu românul Istvan Kovacs la centru. Simone Inzaghi a plecat de la Inter după acel sezon, în care a ratat şi titlul, iar Inter a fost preluată de Cristi Chivu, care a cucerit titlul cu Inter în acest sezon şi ar putea face “dubla”, nerazzurrii fiind calificaţi în finala Cupei Italiei, pe care o vor disputa contra lui Lazio.