Bayern – PSG LIVE TEXT (22:00). Retur de foc la Munchen, în semifinalele Champions League. Se dă ultimul bilet pentru Budapesta

Bayern – PSG, meciul retur din semifinalele UEFA Champions League, va avea loc miercuri seară, de la ora 22:00, şi va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia Antena Sport. La meciul de săptămâna trecută, de la Paris, cele două echipe au evoluat în, probabil, cel mai frumos meci al sezonului. PSG s-a impus atunci cu 5-4, la capătul unui meci nebun.

Arsenal este prima finalistă din acest sezon din UEFA Champions League, după ce a trecut la limită de Atletico Madrid. Acum, echipa lui Mikel Arteta aşteaptă să vadă pe cine va întâlni la Budapesta, în ultimul act programat pe 30 mai, pe Puskas Arena.

Bayern – PSG LIVE TEXT (22:00)

Toată lumea se aşteaptă la un meci la fel de spectaculos, după meciul tur de la Paris în care s-au marcat 9 goluri. Atunci, PSG a condus cu 5-2, dar bavarezii au marcat de două ori în trei minute, iar avantajul parizienilor a rămas unul minim. Acum, echipa lui Vincent Kompany a făcut apel la fani şi speră ca atmosfera de pe Allianz Arena să îi împingă de la spate, pentru a obţine ultimele bilete pentru Budapesta.

Dacă PSG este deţinătoarea trofeului, Bayern Munchen încearcă să revină în ultimul act al celei mai importante competiţii intercluburi din Europa pentru prima oară din 2020, atunci când a cucerit trofeul, la finalul unui Final 8 organizat la Lisabona, în pandemie. În finala de acum şase ani, Bayern Munchen a învins-o chiar pe PSG, scor 1-0, graţie golului marcat de Kingsley Coman.

De atunci, Bayern şi PSG s-au mai întâlnit de şapte ori, până la meciul de săptămâna trecută. Cele două au jucat şi în faza principală, în luna noiembrie, când Bayern a câştigat cu 2-1, la Paris. Vara trecută, în Statele Unite, PSG a câştigat cu 2-0 partida din sferturile de finală ale Campionatului Mondial al Cluburilor, la Atlanta.