Situația a scăpat de sub control la Real Madrid! Doi jucători s-au luat la bătaie la ultimul antrenament

Situație din ce în ce mai tensionată la Real Madrid, clubul spaniol fiind pe punctul de a bifa al doilea sezon consecutiv fără trofeu. Ultimul antrenament a dus la un conflict extrem între doi jucători, iar scandalul nu a fost „stins” nici măcar la vestiare.
Federico Valverde și Aurélien Tchouaméni s-au luat la propriu la bătaie la ultima sesiune de pregătire ce a avut loc miercuri, ceea ce arată că atmosfera din vestiar s-a „rupt”.
Valverde și Tchouaméni, conflict la ultimul antrenament al Realului
Publicația spaniolă MARCA a scris miercuri despre un conflict aprins care a izbucnit la ultimul antrenament al celor de la Real Madrid, acolo unde Federico Valverde și Aurélien Tchouaméni s-ar fi luat la bătaie.
Informația a fost confirmată și de către jurnalistul Guillermo Rai, iar sursa citată menționează că cei doi nu au putut fi calmați nici măcar la vestiare, acolo unde conflictul a continuat.
Real Madrid o întâlnește pe Barcelona în următoarea etapă de campionat, iar catalanii au nevoie doar de o remiză pentru a câștiga matematic un nou titlu în La Liga.
🚨 CONFIRMED: Aurélien Tchouaméni and Fede Valverde had a BIG FIGHT in training today.
The fight started in training and carried on INTO THE LOCKER ROOM. @GuillermoRai_ pic.twitter.com/xrGGvjAEdJ
— Madrid Zone (@theMadridZone) May 6, 2026
