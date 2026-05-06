Situația a scăpat de sub control la Real Madrid! Doi jucători s-au luat la bătaie la ultimul antrenament

Daniel Işvanca Publicat: 6 mai 2026, 22:14

Jucătorii de la Real Madrid / Profimedia

Situație din ce în ce mai tensionată la Real Madrid, clubul spaniol fiind pe punctul de a bifa al doilea sezon consecutiv fără trofeu. Ultimul antrenament a dus la un conflict extrem între doi jucători, iar scandalul nu a fost „stins” nici măcar la vestiare.

Federico Valverde și Aurélien Tchouaméni s-au luat la propriu la bătaie la ultima sesiune de pregătire ce a avut loc miercuri, ceea ce arată că atmosfera din vestiar s-a „rupt”.

Valverde și Tchouaméni, conflict la ultimul antrenament al Realului

Publicația spaniolă MARCA a scris miercuri despre un conflict aprins care a izbucnit la ultimul antrenament al celor de la Real Madrid, acolo unde Federico Valverde și Aurélien Tchouaméni s-ar fi luat la bătaie.

Informația a fost confirmată și de către jurnalistul Guillermo Rai, iar sursa citată menționează că cei doi nu au putut fi calmați nici măcar la vestiare, acolo unde conflictul a continuat.

Real Madrid o întâlnește pe Barcelona în următoarea etapă de campionat, iar catalanii au nevoie doar de o remiză pentru a câștiga matematic un nou titlu în La Liga.

