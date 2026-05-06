Fază scandaloasă în Bayern Munchen – PSG! Centralul nu a dictat penalty pentru un henţ clar în careu!

Henţul lui Joao Neves din careu, nesancţionat cu penalty

O fază scandaloasă a avut loc în prima repriză a celei de a doua semifinalei a Ligii Campionilor, dintre Bayern Munchen şi PSG! Joao Neves a comis un henţ clar în careu, în minutul 31, dar centralul nu a dictat penalty.

Tot stadionul Allianz Arena a “înnebunit”! Jucătorii lui Bayern şi antrenorul Vincent Kompany au prostestat vehement.

Allianz Arena a “luat foc”! Centralul nu a dictat penalty pentru un henţ clar în careu!

Vitinha i-a degajat balonul în mână colegului său, Joao Neves, iar centralul ar fi interpretat că a fost o minge neaşteptată şi că Neves nu putea evita henţul.

Bayern Munchen a intrat la cabine condusă, 0-1, după ce Dembele a deschis scorul rapid, în minutul 3. În turul de la Paris a fost 5-4 pentru PSG, după ce parizienii au condus cu 5-2!

Meciul din tur a fost considerat unul dintre cele mai “nebune” din istoria fotbalului şi a Ligii Campionilor.