Returul semifinalei de UEFA Champions League dintre Bayern Munchen și Paris Saint Germain a început cum nu se putea mai bine pe Allianz Arena.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ousmane Dembele a deschis scorul în fața campioanei Germaniei după doar 120 de secunde, Balonul de Aur fiind servit excelent de Khvicha Kvaratskhelia.

Khvicha Kvaratskhelia, record impresionant în UEFA Champions League

Paris Saint German face totul pentru a scrie istorie și a juca a doua finală de Champions League consecutivă, iar formația antrenată de Luis Enrique a deschis scorul după 120 de secunde în returul cu Bayern.

Khvicha Kvaratskhelia l-a servit excelent pe Ousmane Dembele, iar deținătorul Balonului de Aur a finalizat ca un vârf veritabil, la capătul unui contraatac fantastic al parizienilor.

Fotbalistul georgian a devenit primul din istoria Ligii Campionilor care contribuie decisiv la marcarea unui gol în șapte partide consecutive în cea mai tare competiție inter-cluburi.