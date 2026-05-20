Prinţul William a încălcat protocolul regal şi la finala Europa League! Imagini rare cu moştenitorul tronului britanic

Prinţul William, mare fan al lui Aston Villa, a venit să îşi vadă favorita şi la finala Europa League. Spre fericirea moştenitorului tronului britanic, echipa lui Unai Emery a făcut spectacol cu Freiburg, 3-0 şi a cucerit primul trofeu european după 44 de ani!

Prinţul William a încălcat din nou protocolul regal, fiind în extaz, în lojă, la fiecare gol marcat de favoriţii lui. (IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)

Prinţul William a fost mai mereu în tribune la meciurile lui Aston Villa din acest sezon european. Moştenitorul tronului britanic a fost protagonistul unor imagini asemănătoare şi în timpul semifinalei cu Nottingham Forest, chiar dacă atunci Aston Villa juca împotriva unei alte echipe engleze.

Mare iubitor al fotbalului, Prinţul William nu ţine cont de protocolul regal atunci când vine vorba de “sportul rege”. Protocolul regal recomandă ca alteţele să fie reţinute în public. În rest, el este un exemplu de ţinută şi conduită pentru familia regală britanică.

Fratele Prinţului William, Harry, a ieşit din familia regală britanică după căsătoria cu actriţa americană Meghan Markle.