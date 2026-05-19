40 de milioane de euro la un club din Liga 1! Anunţul momentului în fotbalul românesc: echipă de Champions League

Neluţu Varga a anunţat că oamenii de afaceri din Elveţia cu care a avut discuţii în ultima perioadă vor deţine 39% din acţiunile de la CFR Cluj.

Pentru a scăpa de toate datoriile acumulate de club, faţă de jucători sau de statul român, noii investitori vor aduce în club 40 de milioane de euro, susţine patronul Varga, care anunţă că nu va vinde clubul. Mai mult, planul e ca echipa să ajungă din nou la masa bogaţilor, în Champions League.

“Asta nu înseamnă că vând clubul. Înseamnă că îi voi da din procentele mele și suplinim clubul să nu mai aibă datorii niciodată. Să nu mai aibă stresul ăsta a întârzierii salariilor. Pentru că la noi mereu s-au plătit salariile și au fost salariile cele mai mari. Faptul că nu am putut să le țin în ultima perioadă, la termen, lunar, asta înseamnă greutate sufletească. Mie sincer nu îmi place. Mi-aș dori să plătesc la zi, la minut. Dar apar greutăți-

„(n.r. Cu cât va intra în club compania din Elveția?) Am stabilit că va fi 39%. Eu să mai rămân cu 39%, iar restul să rămână la ceilalți parteneri. Bani în club mereu i-am băgat eu. În viitor, dacă voi decide să îi primesc în parteneriat pe partenerii mei din Elveția, atunci se va asigura bugetul anual, la început de an. Punem banii în cont și din banii aceia se organizează managementul clubului.

”(n.r. Cât ar trebui să pună pentru a intra cu 39% în club?) Vreo 40 de milioane de euro în primă fază. Din aceștia se vor plăti toate datoriile la zi și din care începem o nouă eră, de la zero. Vrem să nu mai pornim cu stângul. Vreau să pornim cu dreptul, curat, de la zero. Vreau să plătim toate datoriile, inclusiv către stat, eșalonarea către Finanțe. Sunt datorii cumulate în ani și nu ai ce face. Sunt mai multe cluburi care au avut aceeași problemă. Vrem să pornim de la 0 datorii”, a spus Varga, citat de fanatik.ro.