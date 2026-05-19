Home | Fotbal | Liga 1 | 40 de milioane de euro la un club din Liga 1! Anunţul momentului în fotbalul românesc: echipă de Champions League

40 de milioane de euro la un club din Liga 1! Anunţul momentului în fotbalul românesc: echipă de Champions League

Dan Roșu Publicat: 19 mai 2026, 8:13

Comentarii
40 de milioane de euro la un club din Liga 1! Anunţul momentului în fotbalul românesc: echipă de Champions League

Dinamo - CFR Cluj - Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Neluţu Varga a anunţat că oamenii de afaceri din Elveţia cu care a avut discuţii în ultima perioadă vor deţine 39% din acţiunile de la CFR Cluj.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pentru a scăpa de toate datoriile acumulate de club, faţă de jucători sau de statul român, noii investitori vor aduce în club 40 de milioane de euro, susţine patronul Varga, care anunţă că nu va vinde clubul. Mai mult, planul e ca echipa să ajungă din nou la masa bogaţilor, în Champions League.

40 de milioane de euro la CFR Cluj

“Asta nu înseamnă că vând clubul. Înseamnă că îi voi da din procentele mele și suplinim clubul să nu mai aibă datorii niciodată. Să nu mai aibă stresul ăsta a întârzierii salariilor. Pentru că la noi mereu s-au plătit salariile și au fost salariile cele mai mari. Faptul că nu am putut să le țin în ultima perioadă, la termen, lunar, asta înseamnă greutate sufletească. Mie sincer nu îmi place. Mi-aș dori să plătesc la zi, la minut. Dar apar greutăți-

„(n.r. Cu cât va intra în club compania din Elveția?) Am stabilit că va fi 39%. Eu să mai rămân cu 39%, iar restul să rămână la ceilalți parteneri. Bani în club mereu i-am băgat eu. În viitor, dacă voi decide să îi primesc în parteneriat pe partenerii mei din Elveția, atunci se va asigura bugetul anual, la început de an. Punem banii în cont și din banii aceia se organizează managementul clubului.

”(n.r. Cât ar trebui să pună pentru a intra cu 39% în club?) Vreo 40 de milioane de euro în primă fază. Din aceștia se vor plăti toate datoriile la zi și din care începem o nouă eră, de la zero. Vrem să nu mai pornim cu stângul. Vreau să pornim cu dreptul, curat, de la zero. Vreau să plătim toate datoriile, inclusiv către stat, eșalonarea către Finanțe. Sunt datorii cumulate în ani și nu ai ce face. Sunt mai multe cluburi care au avut aceeași problemă. Vrem să pornim de la 0 datorii”, a spus Varga, citat de fanatik.ro.

Reclamă
Reclamă

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Marius Baciu să ducă FCSB în preliminariile Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Record pentru Brâncuși: sculptura "Danaida", vândută cu 107,6 milioane de dolari la Christie’s
Observator
Record pentru Brâncuși: sculptura "Danaida", vândută cu 107,6 milioane de dolari la Christie’s
Dosarul Liviu Dragnea – Tel Drum, blocat de patru ani în cameră preliminară din cauza protocoalelor SRI-DNA. Cum s-a confirmat ”minunea de la Teleorman”
Fanatik.ro
Dosarul Liviu Dragnea – Tel Drum, blocat de patru ani în cameră preliminară din cauza protocoalelor SRI-DNA. Cum s-a confirmat ”minunea de la Teleorman”
11:06

“Ne-am săturat!” Gheorghe Mustaţă a răbufnit, după Hermannstadt – FCSB 2-0: “Ruşinea ruşinilor! Au făcut-o de oaie”
10:12

San Antonio Spurs, debut cu dreptul în finala Conferinţei de Vest! 41 de puncte pentru starul Victor Wembanyama
10:01

Gigi Becali a intrat în direct şi s-a enervat, după ce l-a numit pe Marius Baciu la FCSB: “De ce faci fake news? Eşti cârcotaş”
9:20

VIDEONeymar, în culmea fericirii după ce a fost convocat la naţionala Braziliei! Avertismentul lui Ancelotti
8:58

VIDEOReacţia incredibilă a lui Marcelo când a văzut în direct convocarea lui Neymar pentru Campionatul Mondial
8:36

Denis Alibec a răbufnit după dezastrul care a dus Farul la baraj: “E ruşinos. Ne cerem scuze”
Vezi toate știrile
1 Scandal în Craiova Maxima după ce Universitatea a făcut eventul. “O să îți fie rușine să mai calci prin Bănie” 2 FCSB are antrenor! Surpriză uriașă a lui Gigi Becali: “L-am pus acum o oră. A semnat băiatul pe un an” 3 Pe lângă Baiaram, un alt jucător de la Universitatea Craiova pleacă. Merge în Italia! 4 Sibienii au ales înlocuitorul lui Dorinel Munteanu! Un cunoscut antrenor român o va prelua pe Hermannstadt 5 S-au stabilit ziua și ora pentru FCSB – FC Botoșani, primul baraj de Conference League. Anunțul LPF 6 Primul mare jucător care pleacă de la Real Madrid, înainte de era “Jose Mourinho”. Anunţul oficial
Citește și
Cele mai citite
Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezonNou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
Hermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibianăHermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibiană
Opriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectăOpriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectă
Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul românCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român